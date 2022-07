Julio Iglesias atraviesa su peor crisis y explican por qué se ha separado de Miranda

Julio Iglesias está acostumbrado a soportar todo tipo de rumores porque lleva demasiado tiempo siendo una estrella, pero todo tiene un límite. Su fama internacional le ha convertido en un icono, por eso hay ciertos medios que han optado por protegerle. Sin embargo, cada vez hay más testigos que quieren hablar y los periodistas intrépidos no quieren renunciar a una historia tan jugosa.

Julio Iglesias ha tomado una decisión histórica: ha desaparecido y se ha apartado del foco sin dar ningún tipo de explicación. En este momento, hay dos teorías sobre la mesa: que está mal de salud o que se ha apartado para escribir sus memorias. Esto último explicaría su separación de Miranda, con quien lleva compartiendo su vida más de 30 años.

Julio, según cuenta un testigo en el programa Socialité, está atravesando un momento delicado y ha aprovechado para reflexionar. Ha optado por separarse físicamente de Miranda, por eso, cada uno vive en una casa y hacen vidas diferentes. La mujer del cantante es muy prudente y nunca ha hablado con la prensa sobre los rumores de crisis que siempre le han salpicado.

Julio está atravesando un momento complicado porque no está acostumbrado a que los periodistas publiquen sus secretos. “Desde hace muchísimo vive alejado de los medios y hace mucho tiempo que no hace una convivencia continuada con Miranda”. Un testigo ha hablado en Telecinco para dejar claro que el matrimonio no es tan idílico como parece.

Iglesias prefiere estar al margen de lo que está sucediendo, por eso, no ha emitido ningún comunicado. Aseguran que está experimentando una crisis personal muy delicada y que su estado de salud siempre será un misterio. Algunos medios aseguran que tiene problemas para moverse y que va en silla de ruedas, pero no han aportado pruebas.

Julio Iglesias confía plenamente en Miranda

Julio ha desaparecido sin dar explicaciones, pero su mujer sabe dónde se encuentra y cómo está viviendo los últimos acontecimientos. Según Socialité, físicamente están separados y hace mucho tiempo que no comparten casa, dato respaldado por varios periodistas. Sin embargo, no hay ningún problema entre ellos y la empresaria está pendiente de las necesidades de su marido.

“Solo Miranda habla con él, yo tengo su teléfono, lo he llamado muchas veces y no lo coge nadie”, explica un testigo en Informalia. Hay quien dice que la esposa del artista es la encargada de atender las llamadas, pero este dato no cuadra. Físicamente están separados, viven en sitios diferentes y es imposible que esté pendiente de ciertos asuntos.

Iglesias es un mito, de ahí que circulen rumores tan dispares sobre su persona. Solamente él conoce la verdad, pero todo hace pensar que no romperá su silencio. Está preparando un libro basándose en sus vivencias y quizá aproveche esa oportunidad para desvelar el motivo de su retirada.

Julio Iglesias enciende las alarmas

Julio prefiere estar separado de los suyos porque quiere escribir una autobiografía, aunque está en contacto con todos sus hijos. Sin embargo, algunos amigos no pueden contactar con él y están muy preocupados, por eso, han hablado con la prensa. “He preguntado mucho en Miami, pero nadie sabe nada y no sabemos por qué, si es por su salud o qué”, explican.

Iglesia, según han contado en Sálvame, apareció en Marbella durante uno de sus conciertos y su estado no era demasiado optimista. Tuvo que sentarse porque tenía problemas para aguantarse de pie, aunque su encomiable voz sigue intacta. Hay quien dice que no volverá a cantar, pero este dato no está contrastado con nadie del entorno.