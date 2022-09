Julio Iglesias, asustado al saber que ella nunca le perdonará por infiel y posesivo

Julio Iglesias ha pasado un verano tranquilo y viajando por distintas partes del mundo, con familia y también sin ella. Desde hace meses, se ha especulado mucho con el estado de salud del artista, al que algunos ya daban casi por finiquitado.

Unas imágenes del cantante con bastón o con claras dificultades para andar y moverse hacían saltar todas las alarmas. Él ha salido al paso, a través de amigos suyos de confianza, asegurando que se encuentra bien y que lo único que tiene son los problemas propios de su edad.

También ha tenido toda su vida problemas de espalda, algo que se ha agravado en estos últimos años. No obstante, nada excepcional y que no cuente con supervisión y seguimiento médico dentro de la normalidad. Aseguran que se encuentra en plena forma y pensando en un nuevo disco.

Tiene también en mente escribir sus memorias con un escritor colombiano y quiere volver a grabar sus canciones con nuevos arreglos. Algunas plataformas se han interesado por grabar una serie sobre su vida, algo que está negociando y en 2023 quiere hacer una nueva gira con destinos muy seleccionados.

Así las cosas, no es la primera vez que alguien escribe una biografía del cantante. Si no contando toda su vida, sí haciéndolo de forma parcial y centrándose en los años de su relación con Isabel Preysler. Fue Pilar Eyre quien se atrevió a contar intimidades bastante sorprendentes de aquella época con su biografía novelada, Un amor de oriente.

Julio Iglesias, machista y muy celoso, según el libro sobre su vida

Julio Iglesias es el protagonista de este libro que desvela muchas de las claves de la relación que tuvo con Isabel Preysler. Así pues, la escritora desvela que Isabel creía "que sería un buen marido y un buen padre de sus hijos, pero Julio no era nada de esto". Asegura que le fue infiel "desde el mismo viaje de novios y encima, como todos los infieles, era un celoso enfermizo".

Eyre asegura que Isabel estaba "desesperada", ya que se quedó embarazada de Chabeli sin buscarlo. "Ella quería tener a su hijo en San Francisco, dónde tenía una tía y que nadie se enterara. De hecho, el día de la boda lloraba tanto que hasta el cura decía «nunca he visto a una novia llorar tanto»".

En una entrevista de El español, en la que relata varios episodios de la vida marital de Julio Iglesias, Pilar Eyre también relata algunos episodios que muestran los celos del artista. Así pues, en un viaje a México, donde Julio actuaba, Isabel tuvo que permanecer una semana encerrada en la habitación de un hotel con sus hijos.

Según cuenta, "Julio no la dejaba salir, hasta el punto que él le pedía que cuando los camareros entraran en la habitación o para llevar la comida o la cena, ella se encerrara en el baño para que no la vieran". Afirma que varios periodistas son testigos de este lamentable episodio. Eran otros tiempos y él era el cantante más internacional del momento.

El amor de Julio Iglesias que se terminó

Julio Iglesias se enamoró de Isabel, pero ella de él, no. Así lo relata la autora del libro. A él le fastidiaba "que ella fuera una mujer calmada y que ante sus ataques de rabia siempre contestara con una sonrisa enigmática".

Cuando Isabel decide abandonar a Julio es cuando él ya es un artista famosísimo y millonario. En aquel momento, él le promete fidelidad y le plantea empezar de cero. Ella, escarmentada por todo lo que tuvo que vivir, se niega y se refugia en los brazos del marqués de Griñón.

Además, Eyre no escatima en perlas que aun hoy resuenan. Por ejemplo afirma que Julio es un hombre muy simple y que no ha leído un libro en su vida.

También sospechaba, en su momento, que a Isabel no le haría ninguna gracia leer este libro y que ella nunca ha estado con sus parejas por dinero. "Es una mujer independiente económicamente, es empresaria de sí misma y no necesita a nadie para vivir".

Finalmente, considera que Preysler no estuvo en realidad enamorada de Julio Iglesias, tampoco del Marqués de Griñón. Sí lo ha estado, siempre según Eyre, de Miguel Boyer y de Mario Vargas Llosa.

Julio Iglesias, por su parte, ha encontrado en su actual mujer, Miranda Rijnsburger, lo que Preysler no supo darle. Todo, excepto sus masajes. "No he vuelto a conocer unas caricias iguales", dijo el artista.