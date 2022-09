Julio Iglesias asume que lo suyo ha terminado y desvela quién heredará la mejor parte

Julio Iglesias ha hecho historia en el mundo de la música y todos le consideran un referente, pero él no se siente cómodo en España. Lleva mucho tiempo viviendo fuera del país porque cree que la prensa no le valora lo suficiente, al menos eso es lo que cuentan. Se ha instalado en su mansión de Miami y solamente regresa a su tierra natal de vacaciones, no tiene pensado quedarse.

Julio Iglesias está muy dolido porque le han acusado de estar pasando un mal momento de salud y el promete que es todo mentira. Los medios han aprovechado esta circunstancia para nombrar a su principal heredero: su hijo Enrique. También es cantante y arrasa en todos sus conciertos, prueba de ello son las imágenes que ha emitido el programa Socialité.

Julio se ha dado cuenta de que lo suyo ha terminado, ya no es el seductor que cautivaba a las masas, ahora le toca descansar. Supuestamente está preparando un nuevo disco, pero hay quien duda de este plan de futuro porque no se conocen demasiados datos. Lo que sí es evidente es que Enrique ha heredado el talento de su padre y lo está aprovechando bien.

El hijo de Isabel Preysler no solamente se ha hecho un hueco en la música, también es digno sucesor de la fama de Iglesias. El último espectáculo que ha organizado ha estado cargado de polémica, pues una fan se ha lanzado a sus brazos sin avisar. No le ha dejado respirar hasta que no ha accedido a darle un beso, tal y como le sucedía a su padre en el pasado.

Julio, según ha salido publicado, tuvo celos profesionales de Enrique porque se dio cuenta de que era su competencia más directa. Los amigos de la familia desmienten esta teoría y aseguran que cada uno tiene su público, pero hay muchas dudas. El marido de Miranda lleva demasiado tiempo sin cantar y es posible que sus fans estén empezando a cansarse de esperar.

Julio Iglesias sabe que su legado está en buenas manos

Julio puede estar tranquilo, pues el hermano de Tamara Falcó está haciendo una gestión estupenda de su legado musical. Arrasa encima de los escenarios y también es un icono para muchos, por eso sus fans se vuelven locos al verle. En Socialité han dado paso a unas imágenes de una mujer que no ha parado hasta robarle un beso al artista.

Iglesias está en el punto de mira porque el paparazzi Diego Arrabal ha publicado una fotografía que no le ha dejado en buena posición. Esta prueba deja en evidencia un percance que el cantante quería mantener en secreto: su visita al hospital. Hace unos meses acudió a un centro médico junto a su mujer, pero no está dispuesto a explicar el motivo.

El ex de Isabel Preysler ha pasado el verano en Marbella, pero muy pocos le han visto porque apenas ha salido de su domicilio. Según han contado en Telecinco, ha estado separado físicamente de Miranda durante unos meses. La Holandesa no ha viajado a España porque tenía otros asuntos que resolver y no ha logrado hacer un hueco en su agenda.

Julio Iglesias sabe que el matrimonio no se verá afectado

Julio ha creado un estilo inconfundible que muchos quieren copiar, pero son pocos los que logran asemejarse. Dentro de este grupo está Enrique, quien se ha convertido en uno de los rostros más poderosos de la industria musical. Está casado con Anna Kournikova, quien está al tanto de lo que ha sucedido en su último concierto.

El matrimonio goza de buena salud y no se resentirá tras lo que ha ocurrido, de hecho el hijo de Iglesias no es el responsable. Solamente ha sido amable con su seguidora, al igual que hacía su padre siempre que tenía ocasión. Ya ha recibido su herencia artística y quiere continuar con su escuela, es el único que puede hacerlo.