Julio Iglesias asume el rumor sobre su Alzheimer y confiesa lo de la silla de ruedas

Julio Iglesias lleva mucho tiempo brillando en los escenarios y tiene que asumir que su éxito se ha convertido en la pesadilla de sus rivales.

Por ese motivo hay tantas personas hablando de él y no todo el mundo le tiene el mismo cariño, de ahí los últimos rumores. Un periodista le hizo unas fotografías en un hospital y en ese momento sonaron las alarmas.

Julio Iglesias, según un supuesto testigo que aseguraba tener contacto con él, estaba atravesando un momento realmente delicado. Los rumores eran cada vez más fuertes y sus verdaderos amigos no tuvieron más remedio que contar la verdad. Este esfuerzo no sirvió de nada, así que el ex de Isabel Preysler no ha tenido más remedio que romper su silencio.

Julio ha asumido que el público hablará de su Alzheimer hasta el final, a pesar de que no padece la enfermedad. Comprende que es una estrella internacional y que haya ciertos medios que difundan informaciones atractivas, pero exige respeto. También ha confesado que puede moverse completamente, lo de la silla de ruedas tampoco se ajusta a la realidad.

Julio está muy dolido, no se siente bien tratado por la prensa española y ha tomado una decisión que marcará su vida. Según ha salido publicado, no volverá a residir en el país que le vio nacer, pretende instalarse para siempre en su casa de Miami. Ha asumido que lo de su presunta enfermedad estará en boca de todos y no está dispuesto a dar explicaciones.

“No suelo responder a esas informaciones malignas e inciertas que confunden a tantas y tantas gentes. Han dicho que estoy muerto, han dicho que estoy en una silla de ruedas y han dicho que tengo Alzheimer. La vida me sigue llenando de privilegios, estoy perfectamente bien”, ha declarado visiblemente molesto.

Julio Iglesias prepara su concierto más especial

Julio prefiere no entrar en detalles sobre su vida privada porque quiere que los medio solamente se hagan eco de su talento. Pero ha confesado algo importante: puede moverse sin ayuda de ninguna silla, su salud se encuentra perfectamente. De hecho tiene tanta energía que se está preparando porque quiere regresar a los escenarios, tiene ilusión por seguir triunfando.

Iglesias ha asegurado que está “con ganas de volver a entrar al estudio y seguir haciendo caminos para cantar con las mismas ganas”. Conoce mejor que nadie cómo funciona el negocio y sabe que tiene que mostrar su mejor cara para no dar la razón a sus rivales. Cada vez son más los que juegan con su estado de salud y no está dispuesto a tolerar más mentiras.

El cantante tiene tantas ganas de seguir adelante que ha puesto a trabajar a sus mejores hombres. Según ha salido publicado, está preparando un concierto mágico para reencontrarse con sus fans, aquellos que nunca le han dado la espalda. Los que le quieren no se han permitido el jugo de especular con ciertos temas, son más los que le respetan que los que no.

Julio Iglesias se ríe de sus detractores

Julio sabe lo que significa su presencia en el mundo de la música, ha hecho historia y se ha convertido en un maestro. Todo el que ha trabajado con él guarda un recuerdo maravilloso, no hay nadie que pueda decir nada negativo. El artista tiene poder suficiente para callar a sus rivales, por eso ha hablado en un tono tan contundente.

“Se me ha ocurrido decirles una vez más que no tengo ningún problema y estoy vivo y coleando”. Iglesias promete que todo es mentira, que nunca ha estado enfermo y tampoco ha necesitado ayuda para moverse. Su cabeza y su cuerpo funcionan perfectamente y ha dejado claro que se solidariza con las personas que tengan anomalías en ese sentido.