Julio Iglesias acepta que no puede acercarse más a ella porque se ha portado fatal

Julio Iglesias ya no sabe cómo reaccionar con el culebrón que afecta a la hija de su exmujer, Isabel Preysler.

Julio Iglesias asistió atónito al comunicado de Íñigo Onieva en el que admitía que había sido infiel a su pareja, y esto ha sido realmente impactante para él. Una revelación que se daba horas después de que la pareja anunciase su compromiso para junio de 2023. Y esto le tiene a Julio Iglesias totalmente descolocado.

El que fuera marido de Isabel Preysler veía venir que esta pareja se rompería en algún momento. Y todo después de conocer las andanzas del joven empresario con otras mujeres a espaldas de Tamara Falcó.

Lo cierto es que la colaboradora de El Hormiguero reaccionaba de la manera más contundente cuando se enteraba de que su novio le había puesto los cuernos y tomaba varias decisiones.

Julio Iglesias asume que la relación no tiene vuelta atrás

La primera era eliminar la publicación de sus redes sociales en las que anunciaba que estaba enamorada de su chico. Y que habían decidido casarse el año que viene y unir sus vidas para siempre.

Además, Tamara Falcó destrozada tras lo sucedido con la traición de su chico, abandonaba la casa donde vivía hasta ahora con Íñigo Onieva. Así, se desplazaba hasta Villa Meona en Puerta de Hierro, para pasar unos días con su madre.

Isabel Preysler es la mujer que más puede aconsejar y consolar a la marquesa de Griñón en unos días en los que no será nada fácil la vida de esta celebrity.

Julio Iglesias entiende que se fue con su madre para tomar distancia

Tamara no daba crédito a lo sucedido y tomaba otra decisión firme. No era otra que Íñigo Onieva tenía que retirar todas sus pertenencias del piso que compartían en Madrid. Ha sido un ultimátum muy serio el que le ha dado la marquesa de Griñón al joven empresario y este no ha tenido más remedio que acatarlo.

Tamara Falcó lleva 48 horas junto a su familia más cercana intentando pensar en frío y sobrellevar lo mejor que pueda esta situación tan comprometida para ella y su entorno.

Una de las personas que se ha desplazado hasta la casa de Isabel Preysler ha sido su allegada, Ana Boyer. Además de su entrenador personal, su persona de confianza para cuidar su imagen y varias de sus amigas, ya que no quieren que se hunda en estos momentos tan duros.

Asimismo, su madre, Isabel Preysler, está en todo momento con ella. Y por si fuera poco, la ex de julio Iglesias ha contactado con Íñigo Onieva para dejarle claro que no se acerque ni un segundo a su hija.

Julio Iglesias ya conoce la advertencia de su exmujer a Onieva

Así lo ha desvelado este lunes en Sálvame el colaborador Alonso Caparrós y se ha referido así al mensaje directo que le ha mandado Preysler a Onieva.

"Le he mandado un mensaje muy claro", empezaba diciendo el tertuliano. "Íñigo, mantente alejado de mi hija, ni la llames, ni te acerques ni te pongas en contacto con ella", sentenciaba Alonso Caparrós hace unas horas en el plató de Sálvame.

Lo cierto es que siempre se ha sabido que Isabel Preysler y el joven empresario nunca se han llevado bien. Y la ex de Julio Iglesias nunca ha visto con buenos ojos que ambos formasen una familia y que contrajesen matrimonio el año que viene.

Siempre que se le ha preguntado, Isabel Preysler nunca ha sido franca con este asunto. Y estaba claro que no le ilusionaba nada que su hija diese todo por este chico que se ha visto que le ha sido infiel en varias ocasiones.