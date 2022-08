Julián Muñoz reaparece muy cambiado y explica lo que pasa con su delicada salud

Julián Muñoz ha vuelto a Telecinco por un buen motivo: su supuesto guardaespaldas está sacando a la luz detalles que pertenecen a su intimidad. El ex de Isabel Pantoja asegura que no conoce a la persona que está hablando de él y ha entrado en Ya es verano. Es la primera vez que participa en un programa desde que grabó un documental para desmontar a la tonadillera.

Julián Muñoz ha asumido que no tiene edad para entrar en conflictos, lo único que quiere es ser feliz al lado de su familia. “No tengo nada que ocultar, solo quiero vivir en paz”, ha explicado en un tono bastante amable. Nunca habla con la prensa, pero ha hecho una excepción porque se ha dado cuenta de que las circunstancias eran especiales.

“He salido porque estaban pasando mucho calor”, comenta refiriéndose a la reportera y al cámara que estaban en su domicilio. Ha recordado que tiene más de 70 años y que no encuentra ningún motivo para mentir, solamente quiere contar la verdad. Después de comer le gusta “dormir la siesta”, así que ha dejado claro que no iba a ver Ya es verano.

Julián se ha comprometido a no llamar a sus abogados después de escuchar el testimonio que Telecinco tiene en su poder. “Puede hablar lo que quiera, no le voy a demandar porque no tengo ganas”, ha declarado mirando a cámara. Este cambio ha dejado a los espectadores desconcertados, él suele ser bastante más combativo.

Muñoz ha atravesado problemas de salud muy serios, de hecho las alarmas han saltado en más de una ocasión. Consiguió un permiso especial para abandonar la cárcel antes de tiempo porque demostró que estaba en un estado muy delicado. Su familia ha conseguido que remonte y ahora no quiere que nadie le dé un nuevo disgusto.

Julián Muñoz explica cómo es su nueva vida

Julián ha descubierto que el hombre que está hablando de él cuenta con el respaldo de Fosky, su antigua mano derecha. “Ese personaje no tenía capacidad para nada”, explica intentando desacreditar a cualquier persona que tenga relación con su exempleado. “Fosky es un personaje que no me aporta nada, ni bueno, ni malo ni regular”.

Muñoz ha sido acusado de haber hecho un seguimiento de Isabel Pantoja durante el tiempo que estuvieron juntos. “Nunca he mandado a nadie para que investigase a Isabel, a esta edad no me importaría decir la verdad”, promete en un tono muy serio. “No he contratado ni un solo guardaespaldas y ni un solo espía”.

El antiguo alcalde de Marbella ha desvelado que su nueva vida está plagada de alegrías y que no necesita ninguna polémica en televisión. “Vivo relativamente feliz, vivo con mis hijos y con mis nietos y no quiero saber nada”. Se ha comprometido a no ver Ya es verano, pues prefiere estar lejos del conflicto para no tener la tentación de entrar.

El ex de la tonadillera ha explicado que su estado es diferente y que quiere proteger su salud. Necesita tranquilidad y no hará caso de sus detractores.

Julián Muñoz ha cambiado de planes

Julián siempre se ha caracterizado por su temperamento, pero su última reaparición ha demostrado que todo es cosa del pasado. Ha hablado en un tono muy pausado y ha prometido que no tendría ningún reconocer sus errores de antaño. “Una de las dos partes no dice la verdad”, opina el presentador Frank Blanco.

El presunto agente de seguridad asegura que Muñoz le pagaba para que vigilase a su novia, pero él ha desmentido la acusación. “Él desde la cárcel quería estar informado de todo lo que Isabel Pantoja hacía, le preocupaba su dinero”. La cantante podría ser conocedora de este supuesto seguimiento, de ahí que su comportamiento fuera tan particular.