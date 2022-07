Julián Contreras confirma las sospechas sobre su primer hijo e intenta olvidarlo todo

Julián Contreras está acostumbrado a lidiar con la presión mediática, pues ha tenido una gran maestra: su madre Carmen Ordóñez. El problema es que Carmen falleció hace casi 20 años y lleva todo este tiempo intentando asimilar la triste pérdida. Reconoce que ha atravesado momentos muy duros, de hecho, pensó en rendirse porque no se sentía con fuerzas.

Julián Contreras se puso en manos de profesionales porque consideraba que estaba teniendo un comportamiento tóxico. Por suerte, ha salido adelante y piensa que todo es gracias a Elliot, un gato que le ha robado el corazón. Asegura que su mascota es un miembro más de la familia, de hecho, su padre le considera el niño de la casa y pasa mucho tiempo con él.

Julián ha confirmado lo que tanto tiempo ha querido ocultar: no va a tener descendencia porque no se siente preparado. Su primer hijo no llegará nunca, pero, en cambio, ha adoptado a un gato que le da mucho cariño y le ha enseñado a amar. Reconoce que estuvo a punto de renunciar a la vida, pero miró a su “bebé” y se dio cuenta de que no podía dejarle solo.

Julián ha confesado que su padre no siente la necesidad de tener nietos porque Elliot ha ocupado este puesto y está encantado con él. Piensa que haberle conocido es lo mejor que le ha pasado, de hecho, le ha salvado la vida cuando más lo necesitaba. Actualmente, se ha olvidado de todos los pensamientos tóxicos y ha comprobado que rendirse no es una opción.

“Elliot tiene sus preferencias: en invierno y las siestas le gusta dormir con mi padre y por la noche conmigo”, declara muy orgulloso en ABC. “Es muy disciplinado en todas sus costumbres: todas las mañanas me despierta entre las 7 y las 8, y luego despierta a mi padre”. El escritor vive con su progenitor, se hacen apoyo mutuamente porque los dos son muy sensibles.

Julián Contreras desvela su gran secreto

Julián ha tenido varias parejas estables y asegura que cree en el amor, pero piensa que es un sentimiento que le pilla demasiado lejos. No ha encontrado a la persona adecuada, es muy exigente y no se conforma con cualquier cosa, así que es hora de asumirlo. En la entrevista que ha dado en ABC, ha confirmado los rumores: no va a tener hijos.

Contreras piensa que no será ningún problema para él porque considera a su mascota uno más de la familia, no tiene otras necesidades. “Mi padre ha debido asumir que, por mi parte, no va a tener descendencia y yo a Elliot le considero un hijo mío. Hay quien se puede ofender por decir esto de un animal, pero el problema es de ellos, yo digo lo que siento”.

Julián Contreras ha descubierto cuál es su función en la vida: entretener a sus seguidores gracias a su talento literario. Ya ha escrito varios libros, todos con un gran éxito en ventas, y está empezando a llamar la atención de los críticos. Siempre hay muchos prejuicios cuando un famoso escribe un libro, pero él ha demostrado que está a la altura.

Julián Contreras hace una confesión sobre su pareja

Julián Contreras prefiere no entrar en detalles, por eso, tiene mucho cuidado a la hora de hablar de su vida sentimental. Lo que sí ha aclarado es que tiene un concepto de la relación diferente, pero cree en el amor y sabe que todo es posible. “No creo en el concepto de la pareja, aunque estoy plenamente capacitado para vivir el amor y lo hago”.

Conteras ha triunfado en la pequeña pantalla, pero lleva un tiempo retirado y no sabe si regresará en algún momento. Primero tienen que hacerle una buena oferta, pues la televisión que se hace en la actualidad no le parece interesante. Ha heredado el talento de su madre, sabe dar espectáculo y no puede aceptar lo primero que le pongan encima de la mesa.