Julia Otero confirma lo que cuentan sobre su salud para poder empezar de cero

El grupo audiovisual de Atresmedia sigue mirando hacia el futuro, por ello, continúa haciendo varios movimientos y reajustes internos de cara a la siguiente temporada. Uno de esos reajustes, y quizá unos de los más importantes es la renovación de la periodista Julia Otero. La gallega ha fichado con el grupo otras dos temporadas más, algo que se traduce en el gran éxito que tiene su programa de radio.

Julia Otero seguirá hasta el 2024 al frente del programa que presenta cada semana por las tardes, Julia en la Onda. Tanto el grupo audiovisual como la periodista han dejado la puerta abierta a prorrogar otro año más del acuerdo pactado, según ha informado Atresmedia.

El programa que dirige la gallega ha cerrado la temporada con 628.000 oyentes, es decir, 122.000 más que el año pasado. Unos datos históricos que aluden al grande éxito que la presentadora sigue teniendo cada tarde mientras se repasa la actualidad informativa. Siendo así, el único espacio radiofónico vespertino que logró mejorar sus datos en la segunda ola de 2022 del Estudio General de Medios.

El programa de Onda Cero ha conseguido cerrar la temporada como líder indiscutible en Cantabria, Castilla-La Mancha, Murcia, Navarra, Comunidad Valenciana o Asturias, entre muchas otras. Julia Otero basa el gran triunfo de su formato gracias a la variedad de contenidos que trata. Combinando el rigor informativo con el entretenimiento, además de tratar los temas de actualidad con una gran pluralidad de opinión y enfoques diferentes.

Las secciones y las entrevistas con la esencia que caracteriza a la gallega convierten a Julia en la onda en un programa afable, entretenido y dinámico. Unos exitosos ingredientes que siempre utiliza sin despegarse del rigor y la fidelidad de la actualidad informativa.

La radio, su mejor aliada

La periodista gallega la hemos podido ver conducir infinidades de programas en la pequeña pantalla durante los años 90. Pero hay que destacar que la presentadora se encuentra mejor en los estudios de radio locutando las noticias de última hora. Por ello, Julia Otero lleva vinculada a Onda Cero desde 1990, cuando empezó a dirigir y presentar el programa de la madrugada, La radio de Julia.

Durante toda su dilatada carrera, a Julia Otero la hemos podido ver recibiendo diferentes tipos de premios gracias a la buena labor que hace como periodista y comunicadora. La gallega posee, entre otros muchos galardones, cinco Premios Ondas, el Premio José Couso a la Libertad de Prensa, los premios nacionales de Radio y Televisión y dos Micrófonos de Oro.

El aprendizaje de este último año

Este último año ha sido especialmente difícil para la periodista, ya que le fue detectado un cáncer en febrero del 2021. Una consecuencia vital que le mantuvo retirada de su radio durante casi un año.

"La palabra cáncer da miedo, pero estoy aprendiendo a pronunciarla en primera persona desde hace seis días", manifestaba la misma tarde que anunciaba a sus oyentes su retirada de la radio por un pequeño tiempo.

Durante su pausa profesional, Julia Otero utilizó las redes sociales para ir explicando a sus seguidores cómo se encontraba. La periodista hacía partícipe a sus seguidores de los ocho kilómetros que se gastaba o las secuelas que le iban dejando la enfermedad.

Antes de su vuelta a la radio acudió al programa de El Hormiguero, donde habló de cómo había vivido la enfermedad.

"Te pasa la vida por delante, pero no te pasa la vida pasada. Te pasa la vida futura, la que tú has soñado que aún te queda. No es el pasado lo que vuelve, es la melancolía del futuro para el que tal vez no estés presente", explicaba abiertamente.

"Te pones a pensar en tus hijos, en los nietos que igual no verás, en la casa que estás haciendo en el campo que igual no estrenarás, en tantas y tantas cosas", comentaba Julia Otero recordando lo vivido.

