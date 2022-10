La hija de Julia Otero recibe el mensaje y admite que todavía no ha llegado lo peor

Julia Otero se convertía en noticia de forma involuntaria después de que Ana Rosa diese un discurso cargado de tintes políticos tras su vuelta a la televisión. Lo hizo después de 10 meses sin pisar el plató de Telecinco. Un plató que echaba en falta la presencia de todo un animal televisivo como la madrileña.

La comunicadora volvía a su lugar de trabajo durante los últimos 17 años y lo hacía con toda la fuerza del mundo. Estaba emocionada después de ver cómo su vida había dado un vuelco de 180 grados.

Eso sí, haber caído presa del cáncer no le había quitado la ilusión por volver a ponerse delante de las cámaras para satisfacción de toda su audiencia.

Julia Otero zanja el problema tras las críticas a su compañera

El caso es que el primer día que la madrileña pronunciaba uno de sus característicos editoriales después de mucho tiempo sin hacerlo, se armaba un lío.

| GTRES

La compañera de Joaquín Prat fue muy criticada, especialmente por la izquierda, después de hablar sobre el gasto que hace el Gobierno en materia de Sanidad. Habló sobre "los milagros que llegan de cara a las elecciones".

Unas palabras que hicieron que muchos las compararan con el discurso que Julia Otero llevó a cabo en su programa de radio tras superar un complicado cáncer de pulmón.

La periodista de Telecinco, en el punto de mira tras su polémico discurso

"Lo primero que hizo Julia Otero tras curarse de su cáncer fue dar las gracias a la sanidad pública y pedir más inversión en sanidad. Lo primero que ha hecho Ana Rosa es criticar la inversión en Sanidad Pública", decía uno de los usuarios de Twitter críticos con ella.

| Mediaset

El asunto es que Julia Otero ha salido al paso después de que mucha gente quisiera enfrentarlas. Así las cosas, la comunicadora gallega ha dado un paso adelante y respondía a todos a través de su programa en Onda Cero, Julia en la Onda.

Lo ha hecho más tarde de que Ana Rosa desvelara el pasado lunes que había estado hablando con su compañera de profesión unas horas antes de volver a la televisión.

"Me gustaría decir en público que celebro enormemente la recuperación del cáncer de mama que ha tenido mi compañera Ana Rosa Quintana". Así lo confesaba hace unas horas Otero al inicio de su programa de radio.

"Yo no soy martillo de nada y además no me parece éticamente aceptable"

"Digo que lo digo en público porque, en privado, el domingo ya estuvimos como una hora de charla. Cualquiera que haya pasado un tratamiento oncológico sabe con qué miedo, con qué emoción, con qué angustia, tenemos que volver al trabajo", señalaba posteriormente.

| Trendings

Otero dejaba claro que "el primer día es difícil, lo saben muy bien todos los que están ahora mismo escuchándonos que han pasado por lo mismo. Lo saben, no hace falta que digamos nada más. Lo sabemos los que hemos pasado por ello", admitía Otero refiriéndose al emotivo día que vivió Ana Rosa.

Tras estas explicaciones, Julia Otero ha sido muy clara y no ha entrado al barro de lo publicado por algunos en las redes.

"Quiero decir que me disgusta muchísimo que me usen los haters de Ana Rosa para hacer notar que son sus haters o discrepantes", exponía la locutora de radio.

"Si me quieren decir algo a mí o a ella, por favor háganlo directamente, pero no nos usen como herramienta de derribo. No nos gusta ser martillo. Yo no soy martillo de nada y además no me parece éticamente aceptable", acabó aclarando para que dejen de usarla como arma arrojadiza.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón