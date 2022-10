Julia Otero preocupa a su hija al anunciar que ha vuelto a pasar y que es muy grave

Julia Otero ha dicho basta y ha contado lo que está pasando para que sus seguidores entiendan la gravedad de la situación. La presentadora de Onda Cero no ha podido callar más tras la polémica generada en los últimos días con el cáncer de Ana Rosa Quintana. Otero ha tenido que salir al paso para poner los puntos sobre las íes y dejar claro cuál es su postura respecto a la reina de las mañanas.

Julia Otero sufrió cáncer de colon a principios de 2021, afortunadamente está fuera de peligro, pero la enfermedad le sigue preocupando. Tuvo que ausentarse varios meses de su puesto de trabajo para poder hacer frente a la situación. Once meses más tarde, reaparecería en el estudio para presentar de nuevo su programa, ya recuperada del maldito tumor.

Julia aprovechó su vuelta para destacar el trabajo de los sanitarios, a quienes envió un mensaje de agradecimiento. Sin duda, el parecido del caso de Otero con el de Ana Rosa Quintana es considerable y ahí está el problema. Los seguidores de ambas periodistas se han enzarzado y ha vuelto a pasar: las redes les han enemistado y realmente ellas son muy amigas.

La diferencia es que Ana Rosa tuvo cáncer de mama, pero por lo demás también estuvo once meses de baja hasta que retomó su trabajo. Otra diferencia entre los dos casos es que Quintana, en su regreso, hizo un discurso criticando el Gobierno y algunas de sus medidas. Se centró en el aumento de dinero que se destinará a la sanidad pública y hay espectadores ofendidos.

Julia se ha sentado a hablar con su hija y con su marido y ha explicado que va a salir en defensa de su amiga. Las palabras de Ana Rosa han sido criticadas por gran parte del público, a pesar de que ella es un rostro muy respetado. Le han juzgado personas que no entienden que alguien que acaba de superar un cáncer critique que se den más recursos a los sanitarios.

Julia Otero ha dado el paso definitivo

Julia ha querido salir al paso y cortar con las críticas que está recibiendo su compañera de profesión. “Me disgusta muchísimo que en estos momentos me usen discrepantes de Ana Rosa para hacer notar que son sus discrepantes. Si me quieren decir algo a mí o a ella, por favor háganlo directamente, pero no nos usen como herramienta de derribo”.

Otero, haciendo gala de la honestidad que le caracteriza, no ha aprovechado el momento para quedar mejor que Quintana. “No nos gusta ser martillo, yo no soy martillo de nada y además no me parece éticamente aceptable”, zanjó visiblemente enfadada. Ha vuelto a pasar: las redes han aprovechado su poder para hacer daño, pero la periodista se ha desmarcado rápido.

De este modo, la presentadora defiende a su compañera de las críticas, asegurando que “el primer día de trabajo siempre es difícil”. No podemos olvidar que hay una parte de público que sí ha aplaudido el discurso de la amiga de Joaquín Prat. Las palabras que pronunció al principio de programa emocionaron a todas las mujeres que han pasado o están pasando por lo mismo.

Julia Otero se ha rodeado de la mejor compañía

Julia conoce mejor que nadie el funcionamiento de los medios, por eso ha aprovechado su influencia para lo que realmente le interesa. Siempre ha reconocido que el tratamiento contra el cáncer es duro, pero eficaz, por eso hay esperanza. Quiere que todos los que padezcan la enfermedad luchen hasta el final, tal y como hizo ella.

Otero ha desvelado que su familia, especialmente su hija y su marido, estuvieron con ella en todo momento. Ahí encontramos otra similitud con Ana Rosa Quintana, pues ella nunca se ha separado de sus hijos. Ambas periodistas han hecho historia y gracias a ellas muchos enfermos tienen esperanza: se puede vencer al cáncer.