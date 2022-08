Julia Otero, obligada a pedir ayuda después de recibir el mensaje que tanto temía

Julia Otero es una de las periodistas más reputadas e incisivas de España.

Desde que empezara su trayectoria profesional hace más de 40 años, la gallega de nacimiento y catalana de adopción se ha convertido en rostro y voz popular.

Empezó en una radio local y posteriormente ha trabajado en las emisoras y televisiones más importantes del país. Además de su paso por TVE, que la lanzó a la popularidad, su etapa más longeva ha sido en Onda Cero. De hecho pasó allí diez años hasta que la despidieron con el argumento de que su programa era demasiado "elitista" e "intelectualmente elevado".

Julia regresó a Onda Cero en 2007, donde sigue trabajando hoy en día. Su estilo mezcla la información, con el entretenimiento pero sin caer en contenidos demasiado frívolos. La vida le daba un varapalo tremendo hace un año y medio con un cáncer de colon que la apartaba momentáneamente de su trabajo.

Superada la enfermedad, que la obligará a realizarse controles de forma habitual, Julia lleva ya meses trabajando y está de vacaciones estivales actualmente. Pese a que es una periodista 'a la vieja usanza', Julia es muy consciente de la necesidad de actualizarse, por lo que tiene también una destacada presencia en redes sociales.

Julia Otero pide ayuda por el susto que le han dado

Julia Otero preocupaba mucho a sus seguidores al afirmar que habían suplantado su identidad. Ha sucedido en Instagram, donde alguien se está haciendo pasar por Julia Otero, con un perfil calcado al que la periodista tiene como oficial.

"Me avisan de que alguien me está suplantando, ha copiado las últimas fotos, calca el perfil... Y envía mensajes en mi nombre. Si os llega, denunciad por favor".

Así se expresaba la periodista ante un perfil que se ha creado en la red y que únicamente se diferencia del oficial de Julia por un pequeño detalle. Así pues el perfil de Julia Otero es otero_julia y el perfil falso es otero__julia (dos barras bajas, en lugar de una).

Muchos de los seguidores de la periodista ya han denunciado este nuevo perfil que además intenta hacerse con el control de otras cuentas de Instagram.

De este modo, está enviando mensajes directos a otras cuentas haciéndose pasar por Julia Otero y pidiendo ayuda. Supuestamente necesita recuperar su contraseña, por lo que manda un enlace al que el receptor tiene que clicar. Si lo hace, está perdido, ya que en realidad es un enlace que sirve para tomar el control de la cuenta y cambiar la contraseña de acceso.

Después de la advertencia pública de Julia Otero, sus seguidores ya saben que no hay que hacer caso a nada que ella mande. Sin embargo, siempre queda alguien despistado a quien esta suplantación de identidad le puede traer problemas.

Los consejos para que no nos pase como a Julia Otero

Julia Otero ha alertado con su aviso de los peligros de las redes sociales. Así pues, desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad se recomienda no abrir automáticamente mensajes directos que nos lleguen por las redes sociales.

Si se recibe algo que no se esperaba o algún tipo de mensaje en el que no se tiene plena confianza es recomendable no abrirlo. Mejor hacer antes algunas comprobaciones como mirar el nombre de perfil (el texto que va después del @) y compararlo con la cuenta oficial.

También da pistas el número de seguidores, pues en el caso de Julia Otero, ella tiene más de 130 000 seguidores y la cuenta falsa no llega a 300.

En cualquier caso, cuidado con los links sospechosos y, lógicamente, hay que evitar dar información privada, bancaria o datos personales a través de la mensajería directa de Instagram, a menos que estemos plenamente seguros de quién nos los pide y el motivo.