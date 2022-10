Julia Otero y su marido anuncian que ha llegado el final y que nada va a ser igual

Julia Otero sabe que, a partir de ahora, ya nada va a volver a ser como antes. Y es que, tanto ella como su marido son conscientes de que la pesadilla por fin ha terminado.

Hace algo más de un año, Julia Otero tuvo que abandonar su puesto de trabajo para intentar luchar contra una terrible enfermedad. Tras someterse a varias pruebas médicas, el personal sanitario encargado de su caso le diagnosticó cáncer de colon.

Por eso, ella más que nadie entiende la situación por la que ha pasado Ana Rosa Quintana. A principios de noviembre de 2021, la compañera de profesión de Julia Otero se dirigió a todos los espectadores de El programa de AR para anunciar una muy mala noticia.

"Hoy tengo que despedirme por una temporada, espero que no sea muy larga. Me han detectado un carcinoma en una mama. Afortunadamente, está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató y de estos compañeros, que también son mi familia".

Pero ahora, todo apunta a que, al igual que Julia Otero, 'la reina de las mañanas' ha conseguido ganarle la batalla al cáncer.

El pasado lunes 10 de octubre, y después de casi un año de espera, la presentadora de Telecinco por fin ha podido retomar todas las funciones dentro de la productora, Unicorn Content.

Ana Rosa, nada más poner un pie en los estudios de Mediaset España, dijo que ella ya aseguró que la veríamos pronto, aunque para ella se le ha hecho más largo.

Continuó relatando visiblemente emocionada la compañera de Julia Otero, que está en deuda con el gran cariño que ha recibido tanto de sus compañeros como de personas desconocidas.

"Estoy aquí porque he terminado el tratamiento, pero esto sigue". La presentadora de Telecinco es consciente de que hasta dentro de cinco o siete años no podrá decir que está curada. Pero esto no le ha frenado a la hora de vivir intensamente su vuelta a la pequeña pantalla.

Ahora, Julia Otero no ha querido dejar pasar la ocasión para hablar sobre el regreso de Ana Rosa a la televisión. Y es que la locutora de radio sabe que, a pesar de que está fuera de peligro, las cosas a partir de ahora van a ser muy diferentes.

Julia Otero empatiza con Ana Rosa

Julia Otero no ha querido dejar pasar la ocasión para felicitar a 'la reina de las mañanas' por su esperado regreso a la pequeña pantalla. A través de su programa radiofónico, la locutora ha querido dedicarle unas emotivas palabras a la televisiva.

"Ya que estamos hablando de tele, me gustaría decir en público que celebro enormemente la recuperación del cáncer de mama que ha tenido mi compañera Ana Rosa Quintana", ha comenzado relatando la comunicadora, dándole la bienvenida.

Pero, lejos de quedarse ahí, Julia Otero ha querido hacer una comparación entre su regreso a los estudios de radio con la incorporación de Quintana a su puesto de trabajo. Y es que, nadie mejor que ella, sabe lo difícil y emotivo que es ese momento.

"El primer día es difícil, lo sabe muy bien la gente que está escuchándonos. Saben cómo fue ese primer día", ha comentado, haciendo referencia al día que ella retomó sus funciones dentro de su programa.

Finalmente, Julia Otero hizo una importante confesión que la propia Ana Rosa ya mencionó el día de su regreso. La presentadora de televisión reveló que, un día antes de volver a Telecinco, había tenido la oportunidad de hablar largo y tendido con algunos de sus amigos y compañeros.

Tras estas palabras, la locutora ha confesado que pudo hablar "en privado con ella el domingo". Además, aseguró que "cualquiera que haya pasado un tratamiento oncológico sabe con qué miedo, con qué emoción y con qué angustia tenemos que volver al trabajo".