Julia Otero hace una llamada antes de la fecha clave para confesar su verdadera salud

Julia Otero ha recibido de la forma más satisfactoria una buena noticia que el mundo del periodismo de nuestro país esperaba como agua de mayo. Una vuelta al trabajo de la que se ha hablado mucho en las últimas semanas.

Su regreso se ha hecho efectivo para la alegría de su protagonista, Ana Rosa Quintana, y los miles de seguidores que siempre le han seguido en la pequeña pantalla, entre ellos Julia Otero.

Lo cierto es que Julia Otero volvió hace unos meses a las ondas radiofónicas tras apartarse de su trabajo a causa de un cáncer. Esta se mostraba emocionada este lunes 10 de octubre después de ver cómo una compañera de la profesión, Ana Rosa, volvía al que siempre ha sido su plató.

Julia Otero hace lo más esperado por su compañera de profesión

La veterana periodista, después de 11 meses sin aparecer por el plató de Telecinco en aras de tratarse contra un cáncer de mama, volvía pletórica.

Reaparecía más fuerte que nunca en la que es su casa desde hace casi 20 años. Fue, sin duda, la bienvenida más emotiva la que le dieron todos los compañeros, y especialmente algunos como Joaquín Prat o Patricia Pardo.

Las palabras de Ana Rosa nada más cumplirse las 9:00 de la mañana estaban cargadas de optimismo. Y agradecía a todos los que la han apoyado durante este tiempo en el que ha estado en la sombra. Eso sí, en estos últimos meses, la periodista ya trabajaba para el programa al que ha retornado esta misma mañana.

"Todos los compañeros de la casa preocupándose, he estado recibiendo mensajes, no he visto a casi nadie. Tomé la decisión de vivir esto en mi casa, con mi gente, con mi familia, pero tengo que agradecer a Susanna Griso, generosísima, a Nuria Roca...", empezaba la presentadora madrileña.

Julia Otero, protagonista de la mañana del regreso de Ana Rosa

En un momento dado, la compañera de Joaquín Prat ha sacado a colación una comunicación que la ha llenado de emoción. Hablamos de Julia Otero, otra de las personas que ha sufrido la peor cara de la vida al caer enferma de cáncer. Eso sí, nos referimos a una enfermedad que ya ha superado por suerte.

"Ayer estuve hablando con Julia Otero, fue emocionante. No tengo vida para agradecerlo", ha apuntado. La llamada de la famosa locutora de Onda Cero ha sido toda una alegría para ella en este proceso que ha vivido y por el que sufrió tanto.

A su vez, Ana Rosa ha dado las gracias sinceras a los profesionales de los medios de comunicación por el respeto que han tenido durante todo este tiempo. "Todos los compañeros de todos los medios han entendido mi deseo de estar retirada completamente".

Julia Otero, feliz tras verla fuerte de nuevo

Hablando más claramente sobre el cáncer que le tocó vivir, la presentadora de Telecinco también ha expuesto lo siguiente.

"Esto sigue, yo no podré decir que estoy curada hasta dentro de cinco o siete años. Esto no es de un día para otro. A mis compañeros, gracias por cómo han mantenido esta casa", ha finalizado.

La periodista madrileña anunció en noviembre del año pasado que le diagnosticaron un cáncer de mama. Algo que no fue nuevo para ella, ya que Ana Rosa superó la enfermedad por primera vez en el año 2010.

Por esa época, la comunicadora no requirió de quimioterapia. Un año más tarde de esa losa que fue el anuncio de su retirada, su vuelta a Mediaset ha sido todo un chute de adrenalina para todos los que trabajan con ella.