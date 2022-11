Julia Otero desvela su verdadera salud y da el paso más temido

Julia Otero acaparó todos los titulares cuando anunció que debía luchar contra el cáncer y desde entonces la preocupación no ha desaparecido. Cualquiera de sus movimientos se convierte en noticia, pero ella no deja que ningún rumor llame demasiado la atención. Siempre que algo no es cierto da la cara para desmentirlo y eso es lo que le hace tan grande.

Julia Otero ha desvelado las novedades de su salud: se encuentra en plena forma, tanto que ha dado el paso más temido. Después de muchos años reinando en las ondas, la periodista tomará las riendas de un programa en TVE. Este dato demuestra que está perfectamente, noticia que las redes sociales ya llevan un tiempo celebrando.

Julia conoce mejor que nadie cómo funciona el mercado de la información: sabe que la ausencia de novedades es algo negativo. Por eso es la primera en contar lo que está pasando, no quiere que ningún falso rumor llegue demasiado lejos. Lo que más le preocupa es que su entorno tenga claro cuál es la verdad: la verdad es que su cáncer ya es pasado.

Julia está en contacto permanente con su amiga Ana Rosa Quintana, quien desgraciadamente conoce de cerca la enfermedad. Ciertos medios han intentado enfrentarlas, pero ellas han dejado claro que son grandes compañeras. Es mentira lo que cuentan: nunca han tenido problemas y siempre han estado igual de unidas.

Otero, según informa la revista Pronto, ya ha empezado los preparativos de El día que, su nuevo programa en la televisión pública. Sus responsables han puesto muchas expectativas en ella, por eso está deseando que llegue el gran momento. Es el paso más temido de su carrera, pues hace tiempo que no conduce un espacio en la pequeña pantalla.

Julia Otero dispondrá de mucho dinero

Julia ha conseguido que los directores de TVE no escatimen en ningún detalle, por eso su programa tiene un presupuesto tan elevado. Será uno de los espacios más costosos de la cadena, pero se espera que genere grandes beneficios. Según ha salido publicado, disponen de 5.5 millones de euros para convencer y atrapar al mayor número de espectadores.

Otero, haciendo gala de la inteligencia que le caracteriza, está siendo muy cuidadosa cuando habla de su nuevo proyecto. Sabe que debe ser prudente, pues siempre que se habla de dinero se generan grandes revoluciones. Sin embargo, este caso es excepcional, pues toda la audiencia ve con buenos ojos que TVE haga una inversión tan importante.

La presentadora ha demostrado que siempre está a la altura, de hecho su carrera está plagada de éxitos. Es una maestra para las nuevas generaciones y ha logrado algo muy importante. Todos sus compañeros hablan maravillas de ella, pues estar a su lado es un privilegio.

Julia Otero está centrada en su regreso

Julia ya ha brillado en TVE, pero hace 10 años y los tiempos han cambiado, por eso está tan nerviosa. Lo importante es que no ha perdido la ilusión y que sigue siendo la mejor profesional. Todo hace pensar que su programa que convertirá en un éxito, en la envidia de resto de cadenas.

Otero ha reconocido que ha estado muy asustada por su cáncer, pero esos sentimientos forman parte del pasado. Está completamente recuperada y ha aprendido algo importante: no hay nada imposible. Ella ha luchado hasta el final como una gran valiente, por eso ha salido de bache tan rápido.