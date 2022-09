Julia Otero desvela qué pasa con su cáncer y cuenta cómo está después de lo último

Fue un 22 de febrero de 2021 cuando Julia Otero sorprendía a todos los medios al anunciar que padecía cáncer de colon. La periodista comunicó esta triste noticia a través de su programa radiofónico en Onda Cero, Julia en la Onda.

Por suerte, después de meses intensos en tratamiento, por fin, la locutora pudo superar esta dura enfermedad que llevaba arrastrando desde hace un año. Sin embargo, pese a haber ya obtenido el visto bueno, la gallega confesaba que, para ella, la enfermedad seguía ahí.

"Le he visto las orejas, la cola, he visto al lobo entero. El año 2021 ha sido un año durísimo, las terapias y la curación de un cáncer de colon es un pasaje durísimo. Uno tiene que resistir auténticas agresiones para curarse, y yo no diría nunca que he superado el cáncer", decía días atrás.

Asimismo, después de estas palabras, era inevitable pensar cuál era el estado de salud de Julia Otero, ya que no había novedades al respecto. No obstante, ahora, ha sido ella misma quien ha querido despejar todas estas dudas.

| Europa Press

Julia Otero ofrece nuevos detalles sobre su estado de salud

Desde que Julia Otero comunicó públicamente a través de su espacio que le habían detectado cáncer de colón, inmediatamente, su nombre empezó a estar en boca de todos los medios.

Y es que, sin duda alguna, esta inesperada noticia fue un auténtico mazazo para el mundo del periodismo, ya que la locutora es muy querida dentro de este sector. Además de su enorme empatía y bondad hacia los demás, también es considerada una gran profesional, pues su constancia y compromiso respecto a su labor son algunos de sus grandes atributos.

A pesar de que la gallega confesó a los cuatro vientos que padecía dicha enfermedad, por el contrario, quiso llevar su tratamiento de la manera más discreta posible. Sin embargo, en todos estos meses ha ido actualizando cómo iba evolucionando.

En más de una ocasión, Julia Otero confesó que, a pesar de que las sesiones de quimioterapia le había debilitado las fuerzas, su estado de ánimo, en cambio, se mantenía intacto. "La quimioterapia es un veneno, es un veneno controlado".

"El buen oncólogo es el que te lleva al borde del abismo, porque, cuanto más al borde estés, más duro le estás dando al tumor. Hay gente que no tolera todas las sesiones de quimioterapia. Yo aguanté las 9 cómo una jabata", explicó en su momento.

No obstante, hace unos meses, ya no se tenían novedades al respecto y, por este motivo, saltaron todas las alarmas. Ahora, la misma periodista ha aclarado cómo se encuentra de salud y ha zanjado de una vez por todas los rumores.

Tal y como la locutora ha confesado vía Instagram, el pronóstico que se presenta es favorable. "Pasaron tres meses, hoy fueron mis pruebas oncológicas trimestrales. Todo va bien", empezaba aclarando.

"Mi cariño para los que estéis en ese proceso o en tratamiento aún. El tiempo pasa y seguimos aquí, sonriendo y plantando cara a la incertidumbre", escribía junto a una foto de ella feliz.

Lo cierto es que, por sus palabras, todo marcha a la perfección. De hecho, se puede percibir de que es así porque hace poco volvió a su puesto de trabajo en Onda Cero. De este modo, Julia Otero ha encontrado, nuevamente, toda la energía que necesitaba para volver con más fuerza que nunca a su querido espacio.

| Antena 3

Julia Otero podría volver a TVE

No cabe la menor duda de que Julia Otero ha vivido, sin duda, uno de sus peores años. A pesar de ello, todo parece indicar que la situación, poco a poco, está evolucionando favorablemente.

Buena prueba de ello es que hace poco volvió a su trabajo. Incluso también podría llevar su profesionalidad a otros terrenos. Y es que según aseguró Vozpópuli, la locutora podría regresar a TVE, cadena donde inició su carrera televisiva.

Asimismo, tal y como adelanta este medio, el Consejo de Administración de RTVE estaría debatiendo el posible regreso de la gallega en la cadena pública. Una atractiva oferta que rondaría los 5 millones de euros. Desde luego, una propuesta difícil de rechazar.

No obstante, por el momento, ninguna de las dos partes ha confirmado o desmentido esta noticia. Solo el tiempo dirá si, finalmente, Julia Otero vuelve a la cadena que algún día le abrió las puertas.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón