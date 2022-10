Julia Otero confiesa cómo es su salud real y destapa lo que nadie sabe sobre la quimio

Julia Otero ha demostrado una fortaleza en la última etapa de su vida que muchos ya querrían para sí. La comunicadora gallega, a sus 63 años, es un ejemplo de tesón y ganas de tirar adelante con la vida.

En enero de este 2022 daba la mejor de las noticias. Lo hacía ella misma, desde los estudios de Onda Cero, emisora en la que trabaja desde hace varias temporadas. Desde allí aseguraba que había superado el cáncer de colon que le habían detectado casi un año antes.

La temible enfermedad la obligó a dejar por completo su actividad profesional para centrarse en su recuperación. Julia ha servido claramente de inspiración a una de sus colegas de profesión: Ana Rosa Quintana, a la que también se espera que vuelva a la televisión en unos días.

Julia Otero confiesa lo que nadie se atreve a decir sobre el cáncer

Julia Otero está ahora mismo curada completamente del cáncer, pero no puede bajar la guardia. Durante cinco años tiene que someterse a revisiones periódicas para confirmar que todo sigue correctamente y que la enfermedad no ha producido metástasis. Una incertidumbre con la que ha aprendido a vivir, tras vivir los peores momentos de su enfermedad.

"Cuando se pisa el infierno, se aprende rápido a celebrar la vida", explicaba en una entrevista hace poco tiempo. Allí Julia no reparaba en detalles sobre lo que supone un tratamiento de quimioterapia como el que ella ha vivido.

"Te salen llagas en la boca, no puedes comer bien, todas las mucosas de tu cuerpo están en carne viva", relataba. Cuando se estaba haciendo el tratamiento explica que "piensas: ahora viene cuando no comes, no duermes... ahora viene que prefiero morirme".

Terribles reflexiones que sentenciaba con un "porque llega un momento en el que te dices: qué más da estar viva o muerta". La periodista regresó a la vida, después de haber estado "en un sitio muy negro"

Julia ha hecho gala de una gran fortaleza mental durante su proceso de recuperación. En eso también coincide con Ana Rosa, que está serena y fuerte esperando los resultados definitivos que la devuelvan a la televisión.

Pese a ello, Julia reconoce que la fortaleza no siempre es tal. "Te dicen que eres muy fuerte, pero no eres fuerte, es que no hay otra opción, declaró". "Solamente los que lo han pasado, lo entienden... empiezas a imaginar tu vida sin ti".

El prometedor futuro de Julia Otero, que no piensa en jubilarse

Julia Otero está en una etapa dulce de su carrera. Relativiza todo más y quiere seguir divirtiéndose con su profesión.

Asegura que la enfermedad le ha cambiado, pero no está segura de en qué. "Todavía estoy cambiando, me ha hecho tener una mirada diferente sobre la realidad, hay cosas que me importan menos, otras me importan más...".

También asegura que tiene ahora "más consciencia de la provisionalidad, la vida, el trabajo, el amor, a veces... todo es para un rato".

Ahora Julia Otero va a pasar un 'rato' en Televisión Española. La cadena está trabajando en la vuelta de la periodista a la televisión pública. Se trataría de un programa que produce PRISA y que supondría el regreso de Otero al prime time televisivo, en un año, 2023, claramente electoral.

Otero compaginaría este espacio con su programa radiofónico diario en Onda Cero. Este año también ha renovado contrato con la radio de Atresmedia por dos temporadas, con una tercera temporada opcional.

Julia sigue con muchas ganas y con la misma energía de siempre. Cada tres meses tiene que hacerse revisiones del cáncer, luego cada seis meses y posteriormente cada año.

Hasta que no pasen cinco años no podrá decir que está definitivamente curada. Paso a paso.