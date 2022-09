Julia Otero confiesa qué tapaba de su tratamiento y se prepara para dar el paso final

Julia Otero sufrió el episodio más duro de toda su vida cuando le diagnosticaron un cáncer de colon del que, por suerte, y gracias al tratamiento que llevó, ha podido superar.

La locutora de radio es una de las profesionales del medio con más prestigio y trayectoria consolidada de nuestro país. Se ha ganado a pulso estar entre las elegidas como una de las periodistas con mayor rigor del periodismo español.

Y allí a donde va, Julia es reconocida por sus miles de seguidores, que la han acompañado en las ondas desde hace casi 30 años.

Julia Otero cuenta la verdad sobre el cáncer que le cambió la vida

Julia Otero, nacida en Monforte de Lemos en 1959, hizo sus primeros pinitos, a los 17 años, en Radio Sabadell. "Empecé en radio cuando era menor de edad, a los 17. Y solo le fui infiel cuando me fui a la televisión, pero la radio siempre ha estado ahí", ha dicho la comunicadora.

En el inicio de un nuevo curso radiofónico al frente de Julia en la Onda, la periodista y todo su equipo de trabajo estuvieron el pasado martes en Palma. Viajaron hasta Baleares para emitir el espacio en directo de 15 a 19 horas, desde el Palau de Congresos de la capital balear.

Preguntada por un medio digital de Palma sobre si vio en ciertos momentos las orejas al lobo, la periodista gallega se abría en canal de forma frontal.

"Le he visto las orejas, la cola, he visto al lobo entero. El año 2021 ha sido un año durísimo, las terapias y la curación de un cáncer de colon es un pasaje durísimo. Uno tiene que resistir auténticas agresiones para curarse, y yo no diría nunca que he superado el cáncer".

"Vivo y no pienso en él salvo media hora antes que me hagan un TAC"

La periodista afirmaba también que "he superado el primer episodio, cada tres meses, como cualquier persona que tiene un cáncer, me revisan entera. Pero le recuerdo a usted, y a cualquier persona que nos esté leyendo, que un cáncer son cinco años", reconocía.

"Superado ese tiempo, tampoco tienes la certeza de que esté vencido porque hay células viajeras y alguna puede dirigirse a algún lugar para colonizarlo. Vivo y no pienso en él salvo media hora antes que me hagan un TAC", ha admitido.

En cuanto a la fecha en la que tiene pensado finalizar su carrera de periodista, Julia Otero responde de forma sincera. Sabe que ese momento llegará algún día. Aunque, por ahora, no tiene pensado retirarse y tras pasar lo peor del cáncer, quiere mirar hacia el futuro más cercano con la mayor positividad del mundo.

"Sí, claro, por descontado, pero eso esperemos a que llegue. Desde luego dejaré yo la radio antes de que la radio me deje a mí. Eso lo tengo muy claro, hay que irse con buen sabor de boca", ha confesado la natural de Monforte de Lemos.

Sobre cómo se encuentra actualmente el medio que se lo ha dado todo, Otero no rehúye a poner el foco en el gran problema que ha sufrido este. Especialmente desde que apareció la televisión en la vida de los españoles en el siglo pasado, y más si cabe en la actualidad. Hay numerosas opciones, canales variados y plataformas que enganchan a los usuarios en detrimento de la radio.

"Yo bromeo con mis oyentes, y les digo que hago un podcast en directo de cuatro horas cada día. A la radio la vienen matando desde que se inventó la televisión. La salud la van definiendo los profesionales de la radio", ha dicho tan clara y concisa como suele ser siempre la buena de Julia Otero.

