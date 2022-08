Julia Otero asusta a sus herederos al desvelar los duros efectos de la quimioterapia

Julia Otero se llevó la mejor noticia de su vida a principios de 2022. La veterana periodista anunciaba que volvía a presentar el programaJulia en la onda después de haber superado un cáncer que le fue diagnosticado en 2021.

Esta enfermedad la obligó a retirarse del medio radiofónico, pero ella no perdió la esperanza de que algún día volvería, después de acabar con ese maldito cáncer. Así se dirigía a sus oyentes la conocida locutora, una de las periodistas más queridas del panorama nacional.

"Casi se ha completado una vuelta al sol completa desde que dejé de estar al frente de este micrófono. Parece que fue ayer… han pasado muchas cosas. Algunas, incluso buenas", comenzaba.

Julia Otero venció al cáncer de colon hace unos meses

"Siempre las hay, en serio, pero hay que estar siempre muy atentos. Cuando se pisa el infierno se aprende rápido a celebrar la vida, y eso es lo que la radio tiene que hacer cada tarde: celebrar la vida, entretener, divertir, dar que pensar, acompañar y tocar un poco las narices. Eso también", decía la gallega a sus fieles oyentes.

Un mensaje que causó una gran emoción en muchos de sus seguidores, y también en la competencia, como fue el caso del periodista Carles Francino. El presentador de La Ventana (Cadena Ser) pronunció un aplaudido discurso que la locutora le agradeció de le mejor forma pocas horas después.

El caso es que meses más tarde de volver a la radio, Julia Otero aceptó la invitación de Jordi Évole para que estuviese en Lo de Évole. La comunicadora se centró en la enfermedad con la que luchó día y noche. Hablamos de un cáncer por el que tuvo que recibir varias sesiones muy duras de quimioterapia.

Otero desveló en qué pensó cuando le diagnosticaron el cáncer y afirmó que los que lo han vivido son los únicos que lo entienden. "Los otros no se lo pueden imaginar, no tenemos la capacidad de imaginarlo. Hay un derrumbamiento de la vida, del futuro. Empiezas a imaginar tu vida sin ti".

Los duros efectos de la quimioterapia que superó Julia Otero

"Siempre es una cosa que le pasa a otros", confesó sobre el diagnóstico del cáncer. "Crees que llevas una vida sana, te alimentas bien, comes poca carne roja... y, de pronto, te encuentras con un diagnóstico, y es muy difícil de explicar", expuso.

"El tiempo lo he utilizado para mirar hacia delante, no para mirar hacia atrás. Porque empiezas a pensar en las cosas que quizás no puedas hacer", sostuvo la periodista a Évole.

"Si sabes lo que te espera, lo asumes y lo aguantas mucho mejor, la quimioterapia es un veneno, es un veneno controlado. El buen oncólogo es el que te lleva al abismo, porque, cuanto más al borde estés, más duro le estás dando al tumor", continuaba.

"Hay gente que no tolera todas las sesiones de quimioterapia. Yo aguanté las nueve como una jabata", confesaba orgullosa en aquella entrevista con el excompañero de Buenafuente.

La comunicadora pasa su mejor verano en compañía de los suyos

Por otro lado, en los últimos días hemos podido ver a Julia Otero casi totalmente recuperada tras sufrir esa dolorosa enfermedad. El pasado 15 de agosto, la comunicadora decidió hacer un viaje a su pueblo natal, en Galicia.

En dicha escapada, Julia se ha relajado como nunca y ha estado departiendo junto a una gran amiga. Hablamos de Bea Armas, que se ha dejado ver con ella de la mejor forma.

"Es la cita del verano, y en el pueblo. ¿Qué más se puede pedir? Aquí sigo, aprendiendo de la mejor. Dice que 'trabaja con palabras' y confirmo que brilla más que nunca", ha sido el mensaje de la gallega junto a una imagen de ambas degustando un café.