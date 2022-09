Julia Otero asimila qué ha pasado en el médico y decide que quiere dejarlo rápido

Julia Otero ha vivido unos tiempos nada fáciles en la última etapa de su vida después de ver cómo le diagnosticaban un cáncer de colon cuando menos lo esperaba.

La veterana comunicadora se ponía manos a la obra y dejaba la radio por un tiempo para comenzar un tratamiento que se alargó más de lo previsto.

Julia Otero siempre ha destacado por ser una de las profesionales del periodismo que más cariño ha despertado entre los oyentes. Es una periodista de calado que, con su trayectoria, ha sabido dar a su audiencia lo que busca en una profesional como ella, rigor y saber estar delante de un micrófono.

Julia Otero confiesa lo que pasó en el médico cuando sufrió el cáncer

Julia Otero empezó trabajando muy pronto en los medios de comunicación, y especialmente en la radio. Y es que no había cumplido los 18 años cuando debutaba en Radio Sabadell.

"Empecé en radio cuando era menor de edad, a los 17. Y solo le fue infiel cuando me fui a la televisión, pero la radio siempre ha estado ahí", confesaba la locutora en un conocido digital balear.

Este martes, Julia Otero ha comenzado un nuevo curso radiofónico con su programa de Onda Cero y lo hacía desplazándose hasta Palma de Mallorca.

Esta iniciaba temporada y lo hacía con un programa en directo desde el Palau de Congresos de la citada ciudad.

Horas antes de sentarse delante de micrófono, la periodista ha hablado largo y tendido sobre lo más duro de la enfermedad en un medio digital. Y ha dado alguna pincelada sobre cuándo piensa retirarse de la profesión.

"Le recuerdo a usted que un cáncer son cinco años"

"Le he visto las orejas, la cola, he visto al lobo entero. El 2021 ha sido durísimo, las terapias y la curación de un cáncer de colon es un pasaje durísimo. Uno tiene que resistir auténticas agresiones para curarse, y yo no diría nunca que he superado el cáncer".

La periodista gallega contaba, a su vez, que "he superado el primer episodio, cada tres meses, como cualquier persona que tiene un cáncer, me revisan entera. Pero le recuerdo a usted, y a cualquier persona que nos esté leyendo, que un cáncer son cinco años", admitía.

"Superado ese tiempo, tampoco tienes la certeza de que esté vencido porque hay células viajeras y alguna puede dirigirse a algún lugar para colonizarlo. Vivo y no pienso en él salvo media hora antes que me hagan un TAC", ha expresado.

Sobre la retirada, Julia Otero no da una fecha y solo quiere vivir el presente que le ha concedido la vida tras pasarlo realmente mal.

Habla de la posible retirada tras pasar lo peor del cáncer

"Sí, claro, por descontado, pero eso esperemos a que llegue. Desde luego dejaré yo la radio antes de que la radio me deje a mí. Eso lo tengo muy claro, hay que irse con buen sabor de boca", ha observado la gallega.

Por último, también se ha referido a la situación actual de la radio, de la que reconoce que no está pasando por su mejor momento. No rehúye el problema, y sabe que será difícil vencer a las opciones de información y entretenimiento que ofrece el mercado hoy en día.

"Yo bromeo con mis oyentes, y les digo que hago un podcast en directo de cuatro horas cada día. A la radio la vienen matando desde que se inventó la televisión. La salud la van definiendo los profesionales de la radio", ha sentenciado Julia.