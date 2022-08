Juan y Medio revela la bomba que ya no puede esconder después de lo de su hijo

Juan y Medio es uno de los presentadores más destacados de la pequeña pantalla. No cabe duda de que es un gran profesional porque en casi todas las cadenas de televisión han requerido de su talento para encandilar a todos los telespectadores.

Además, cuenta con una larga trayectoria profesional en la que se destaca su labor en espacios como Menuda noche, El precio justo y Diario y medio. Desde luego, el empresario está más que acostumbrado a conducir formatos televisivos de éxito.

Como era de esperar, ahora, tras las declaraciones que dio sobre su paternidad, el humorista tendrá una nueva oportunidad en televisión y, sin duda, este proyecto promete ser todo un éxito.

Juan y Medio vuelve a TVE

Durante todos estos años, Juan y Medio ha conseguido ser uno de los presentadores más conocidos de nuestro país. Todos los programas de televisión que ha presentado son una buena prueba de ello.

No obstante, pese a ser un personaje público, el almeriense siempre ha sido bastante discreto. Lo único que se conoce con seguridad es que el humorista ha tenido alguna que otra pareja a lo largo de su vida, aunque ninguna relación ha llegado a buen puerto.

Justamente, ahora, el almeriense ha estado en el punto de mira por unas declaraciones que ha hecho sobre un tema peliagudo para él: la paternidad. Y es que el humorista no ha querido tener hijos porque no se le ha presentado la ocasión perfecta.

"En cualquier momento os doy el susto", bromeaba. "No siempre ha sido una decisión mía. A veces yo quería y ella no, o al revés… Quizá he sido demasiado responsable. Cuando tú haces lo que quieres, como quieres, es muy difícil adaptarse a los cambios".

A pesar de ello, lo cierto es que a Juan y Medio este asunto no le quita el sueño, ya que tiene otras prioridades en su vida, como su profesión. Sobre todo ahora que muy pronto saldrá a la luz un nuevo proyecto que traía entre manos.

Y es que el almeriense empezará a formar parte de TVE, ya que en otoño se estrenará un nuevo concurso de la cadena. Asimismo, Juan y Medio será el presentador de este formato titulado Dúos increíbles.

Este espacio televisivo se trata de una adaptación del famoso concurso chino Singing with legends, que es todo un éxito en ese país. Así pues, este formato contará con la participación de ocho cantantes reconocidos de nuestro país que formarán pareja musical con otros ocho artistas, pero cuya fama se ha conseguido recientemente.

El objetivo del programa es que todos los duetos interpretarán canciones muy populares de todas las épocas en un total de 12 galas.

Desde luego, Juan y Medio regresa a TVE por la puerta grande. El humorista ya había trabajado para la cadena, dado que se puso al frente de Tu gran día, su primer proyecto allí, y Poder Canijo, el último que fue en el año 2016.

Juan y Medio no teme a las amenazas

Sin duda, Juan y Medio debe estar sumamente dichoso de esta nueva oportunidad laboral. No obstante, mientras llega ese esperado momento, el almeriense, de nuevo, debe hacer frente alguna que otra polémica que ha surgido en torno suyo.

La más reciente ha sido un vídeo suyo que se ha filtrado en la aplicación de Tiktok, donde aparece él expresando "viva la República". No obstante, según el presentador, él realmente había dicho "viva la República y viva el Rey".

Por otro lado, su conflicto con Vox sigue dando de que hablar. Es necesario recordar que este partido político, en las elecciones andaluzas, había pedido el cierre definitivo de Canal Sur, algo que no sentó nada bien a Juan y Medio. De hecho, el andaluz no tiene miedo a las amenazas.

"No se puede prescindir de este programa. No lo digo por mí, sino por mis compañeros que deberían seguir toda la vida", zanjaba. A pesar de este mal trago, el almeriense es consciente de que seguirá contando con su profesión por muchos años más.