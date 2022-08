Juan y Medio habla de su primer hijo y explica por qué le ha costado tanto asimilarlo

Juan y Medio no ha tenido ningún reparo en contar públicamente qué es lo que ha pasado con su primer hijo. Y es que este es un tema que siempre le ha costado mucho asimilar.

Durante más de 30 años, este conocido presentador de televisión ha sido una de las caras más visibles de nuestro país. En todo este tiempo, le hemos podido ver conduciendo programas tan importantes como la gala Inocente, inocente o El precio justo.

| GTRES

Ahora, Juan y Medio se ha convertido en la estrella indiscutible de la televisión regional andaluza. Desde hace un tiempo, está al frente de La tarde, aquí y ahora, un programa de “entretenimiento, actualidad y música" en el que se da voz a la parte de la sociedad más abandonada: la tercera edad.

Tal y como confesó en una entrevista para la revista Diez Minutos, "no hay ningún secreto para mantenerse tanto tiempo en antena". "Se trata de contar la vida de los mayores, de las abuelas de la posguerra, de la inmigración, de su huida en barcos rumbo a Argentina o México", ha asegurado.

"A mí me hacen llorar cuando cuentan sus historias porque la capacidad del ser humano para aguantar el sufrimiento es infinita”, le confesó a la periodista Rosa Villacastín. "Es una generación sin derechos, solo con obligaciones, que ahora se encuentra con una edad que les lleva a la enfermedad y las tienen que hacer frente en soledad".

Pero, sin duda, lo que más llamó la atención de la entrevista fue cuando Juan y Medio habló sobre su paternidad. Y es que es una espinita que tiene clavada desde hace varios años.

Juan y Medio habla de su fracaso como padre

Juan y Medio siempre se ha mostrado al mundo como una persona muy solitaria. Y es que, a pesar de que durante toda su trayectoria televisiva hemos conocido a alguna que otra de sus parejas, lo cierto es que ninguna ha terminado de cuajar.

Precisamente, este ha sido el motivo por el que no ha querido tener descendencia. Aunque todavía no le ha llegado la oportunidad, el presentador aún no lo descarta.

| Cedida

"En cualquier momento os doy el susto", aseguró entre risas. "No siempre ha sido una decisión mía. A veces yo quería y ella no, o al revés… Quizá he sido demasiado responsable. Cuando tú haces lo que quieres, como quieres, es muy difícil adaptarse a los cambios".

Para Juan y Medio, su sobrino es muy especial, ya que se han convertido en el hijo que siempre quiso y no tuvo. "A mi sobrino le hago el biberón, le baño, nos echamos la siesta, lo pasamos bomba".

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

"Yo estoy muy contento por mi madre porque ha podido ejercer de abuela y eso me satisface porque cuando sea mayor mi sobrino se acordará de las enseñanzas que le ha inculcado mi madre", aseguró durante esta entrevista.

A pesar de que es una de sus asignaturas pendientes, la paternidad no es un tema que le quite el sueño, ya que Juan y Medio ha encontrado la forma de llenar ese hueco. Para él, a día de hoy, su familia es lo más importante.

| Canal Sur

"Nos llevamos muy bien entre nosotros y tenemos una vida bastante plena. Yo, cuando me siento a la mesa y veo a todos mis hermanos juntos, siento que formamos una gran familia".

Y es que, según confesó el conductor de televisión, sus hermanos tampoco han conseguido tener hijos. "A nivel funcional, somos un desastre porque tampoco hemos tenido parejas de vivir en la misma casa".