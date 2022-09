Juan y Medio explica qué siente por su primer hijo y cuenta quién hace el biberón

Juan y Medio cumplirá 60 años en diciembre, aunque aparenta algunos menos. Mide 1,90 metros y su estilo elegante, pero informal le ha convertido en uno de los rostros más queridos de la televisión.

Hace años que Juan y Medio es la estrella de Canal Sur. El programa que presenta junto a Eva Ruiz es líder de audiencia en Andalucía. Cada tarde, Juan y Eva se proponen entretener e informar a sus espectadores, muchos de ellos mayores, y principalmente, hacerles compañía si viven solos.

Ahora Juan y Medio vuelve a la televisión generalista con programa propio en Televisión Española. Esto le obligará a acelerar su ritmo de vida, pues sigue también con el programa de Canal Sur.

| Trendings

A Juan le encanta su trabajo y eso se nota. De hecho, lleva años trabajando ininterrumpidamente, gracias también a las savias decisiones que ha tomado. Le han ofrecido muchos programas que no ha aceptado hacer.

Se puede permitir primar la calidad a la cantidad y también valora la comodidad de trabajar cerca de donde vive y sin la presión diaria de las audiencias.

Juan y Medio y su decisión de tener un hijo

Juan y Medio siempre ha sido muy discreto con su vida privada. Se le han conocido muy pocas parejas y nunca ha confesado su situación sentimental. Tiene fama de conquistador, pero él asegura que es muy formal y que no ha habido grandes historias de amor en su vida.

Eso sí, valora su libertad, vivir sin ataduras y a su manera. Amante de su familia, siente devoción por su madre y adora a sus hermanos. También es un gran apasionado de los animales, especialmente de los caballos.

Juan nunca ha tenido hijos (por lo menos, que se sepa públicamente), pero sí ha pensado mucho en ello. Tiene seis hermanos y únicamente una de ellos ha tenido un hijo.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Televisión

"A nivel funcional somos un desastre porque tampoco hemos tenido parejas de vivir en la misma casa y eso es porque nos llevamos muy bien entre nosotros y tenemos una vida bastante plena. Yo cuando me siente en la mesa y veo a todos mis hermanos juntos, siento que formamos una gran familia", decía en una entrevista en Diez Minutos.

Juan no descarta tener hijos, "en cualquier momento os doy el susto". De hecho ha pensado muchas veces en perpetuar la especie "No siempre ha sido una decisión mía, a veces yo quería y ella no, o al revés, quizá he sido demasiado responsable".

Juan y Medio es un ser libre y "cuando haces lo que quieres, como quieres, es muy difícil adaptarse a los cambios".

Juan y Medio hace el biberón

El presentador se ve como padre, pues ya ha practicado con algunas de las tareas inevitables cuando se tienen hijos pequeños. Él ha podido ejercitarlas con su sobrino, al que "le hago el biberón, le baño, nos echamos la siesta, lo pasamos bomba".

Además, destaca la figura del abuelo o la abuela como "fundamental en el crecimiento de los niños. Estoy muy contento con mi padre, porque ha podido ejercer de abuela de mi sobrino. Eso me satisface porque cuando sea mayor mi sobrino se acordará de las enseñanzas que le ha inculcado mi madre".

Nunca es tarde para ser padre, pero es poco probable que Juan y Medio tome ahora la decisión de ampliar la familia. A sus casi 60 años y con nuevos proyectos televisivos, el presentador tiene en su familia, el remanso de paz y descanso que necesita cuando las luces del plató se apagan. Si ha vivido todo este tiempo feliz y con una vida "plena", todo apunta a que va a seguir haciéndolo así durante mucho más tiempo.