Juan y Medio cree que ha llegado su hora y se prepara para explicarlo delante de todos

Juan y Medio siente que ya está preparado para dar todas las explicaciones pertinentes. Y es que, después de tantos años, ha decidido regresar al lugar que jamás pensaba volver.

No hay ninguna duda de que, durante más de 30 años, este conocido presentador de televisión ha sido uno de los rostros más importantes de la pequeña pantalla de nuestro país. En todo este tiempo, ha tenido la oportunidad de trabajar en formatos tan conocidos como la gala Inocente, inocente o El precio justo.

En el año 2009, Juan y Medio se convirtió en la estrella indiscutible de la televisión regional andaluza. Desde entonces, ha sido el encargado de presentar La tarde, aquí y ahora, un conocido programa de "entretenimiento, actualidad y música" en el que la tercera edad tiene un papel fundamental.

"Se trata de contar la vida de los mayores, de las abuelas de la posguerra, de la inmigración, de su huida en barcos rumbo a Argentina o México", aseguró durante una entrevista para la revista Diez Minutos.

Ahora, Juan y Medio ha regresado a nuestras vidas con una inesperada noticia. Y es que todo apunta a que, por fin, ha tomado la decisión que tanto tiempo llevaba rondando en su mente.

Juan y Medio explica qué ha pasado

Juan y Medio vuelve a la cadena púbica. Seis años después de presentar Poder canijo, su último trabajo en TVE, el presentador ha decidido ponerse al frente de una de las últimas grandes apuesta de este canal de cara a la nueva temporada.

Se trata Dúos increíbles, un concurso en el que grandes artistas españoles de dos generaciones diferentes se enfrentarán entre ellos. Las parejas no se verán las caras hasta no estar encima del escenario y será el propio público el encargado de puntuar a los participantes.

En una entrevista para la revista Pronto, Juan y Medio ha querido compartir los motivos que le han llevado a regresar, después de tanto tiempo, a la televisión pública.

"Si te digo la verdad, no estaba loco por regresar. Me hacen ofertas todos los años, pero en esta ocasión es un concurso que me gusta mucho y decidí aceptar la propuesta", ha asegurado el presentador cuando le han preguntado si tenía ganas de volver a una cadena de ámbito nacional.

Después de asegurar que él no va a participar en las actuaciones, pero que lo que sí hará "será dar el cante", ha asegurado que una de las condiciones que puso es que este nuevo proyecto no afectara a su trabajo en el programa de Canal Sur.

"Puedo compaginarlo perfectamente. Esa fue una de las condiciones que puse para aceptar Dúos increíbles", ha dicho con total seguridad. "No me habrían exigido dejar Canal Sur porque ya saben la respuesta".

"Estoy muy feliz en la televisión andaluza. Hablo a diario con personas normales que tienen mucho que contar. Es muy emotivo, sin la presencia de famosos que van a explicar sus intimidades por dinero, sino gente con la que me río y lloro si hace falta".

En este momento, el periodista de este medio de comunicación le preguntó si en algún momento se había planteado trabajar en otros formatos de entrevistas, como, por ejemplo, Sálvame.

"No tengo nada contra ese programa, pero me decanto más por un programa en el que entreviste a personas mayores que están necesitadas".

Además, Juan y Medio ha despejado otra de las grandes dudas. El presentador ha querido dejar muy claro que su decisión no tiene nada que ver con temas económicos.

"Te aseguro que no he dado una respuesta afirmativa por una cuestión de dinero, sino porque el proyecto me gusta mucho".