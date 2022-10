Juan del Val aparece sin Nuria Roca y explica cómo ha sido la infidelidad del momento

Juan de Val se ha convertido en el rostro del momento porque lleva años trabajando en televisión y su carrera está más que asentada. En el terreno literario brilla con fuerza, pero su talento no conoce fronteras y ahora también entretiene a los espectadores de Antena 3. Tanto su mujer como él son un pilar fundamental de la cadena, por eso han ganado tanta popularidad.

Juan del Val ha hecho acto de presencia en una obra de teatro especial para él, pues el actor es uno de sus íntimos amigos. Nuria Roca no ha podido estar presente porque tenía otro compromiso: preparar su programa La Roca, en La Sexta. La presentadora y actriz está en su mejor momento profesional y no tiene tiempo de perder, todo se le hace poco.

“Nuria Roca está en casa, a estas horas está preparando La Roca, su programa de mañana y me he escapado un rato para reírme. Yo estoy muy bien, encantado, con muchísimo trabajo y eso es algo muy bueno que siempre te pone contento. También estoy escribiendo la siguiente novela y sin parar, mi pasión es escribir, es fundamentalmente lo que sé hacer”.

Juan ha explicado cómo está viviendo un momento de gloria y ha dejado claro que siempre ha mantenido los pies en el suelo. “Llevo trabajando en televisión 30 años, pero yo soy guionista y mi forma de estar en los programas siempre es detrás de las cámaras. En los últimos años estoy delante, pero yo en El Hormiguero soy guionista fundamentalmente, luego ya también salgo”.

Juan ha aprovechado para hablar del tema más importante de la crónica social: la infidelidad de Íñigo Onieva. Es compañero de Tamara Falcó y tiene mucho que aportar, por eso no se ha dejado nada en la recámara. “La vi entera delante de la cámara y fuera, de verdad que la vi muy bien, supongo que la profesión va por dentro".

Juan del Val ha destapado sus verdaderos sentimientos

Juan ha vendido una imagen que le viene muy bien para generar espectáculo, pero que le aparta de una parte del público. Realmente no es tan duro como quiere dar a entender, de hecho es bastante sensible y empatiza con todo su entorno. De no ser así no podría ser escritor y actualmente es una de las plumas más talentosas del país.

El marido de Nuria Roca ha desvelado lo que siente al ver a la hija de Isabel Preysler, sabe que está atravesando un momento convulso. Sin embargo, está tranquilo porque le ve con fuerzas y todo hace pensar que superará pronto el golpe. Está muy bien acompañada y todos sus amigos se han volcado con ella para que recupere la sonrisa.

“Yo a Tamara la veo bastante entera, lo que le ha sucedido es algo feo, pero es una cosa que seguro que la supera. La veo bastante fuerte, o sea que muy bien por ella, lo único importante es cómo se siente y ella ha sufrido un desengaño. Esto le causó dolor y eso es lo importante, es lo único que me parece relevante de todo, aunque el otro día la vi perfecta”.

Juan del Val adora a Nuria Roca

Juan y su mujer forman un binomio perfecto, no dejan de cosechar éxitos y se han dado cuenta de que juntos son más fuertes. No tienen rival, están encantados trabajando en el mismo programa, aunque él llegó bastante antes. Es guionista de El Hormiguero desde hace mucho tiempo, a pesar de que el público le ponga cara ahora.

Del Val se ha rodeado de un ejército de seguidores bastante fuerte, no hay nadie que le lleve la contraria. Naturalmente recibe críticas, pero son más los que aplauden sus movimientos. Nuria está tranquila porque sabe que su marido sabe defenderse, no necesita ayuda de nadie.