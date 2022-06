Juan y Medio se plantea acabar con su pareja después de hablar del hijo sorpresa

Juan y Medio es uno de los presentadores más queridos de la pequeña pantalla y ha sabido ganarse el corazón del público. Su vida privada siempre ha estado al margen de la prensa, a pesar de que muchos paparazzis han descubierto grandes secretos. Lo último que ha pasado ha sembrado un auténtico revuelo y sus seres queridos están preocupados por él.

Juan y Medio es consciente de que la relación que mantiene con Eva Ruiz, su pareja profesional, podría acabarse en cualquier momento. Presentan un programa juntos en Canal Sur y el espacio cosecha índices de audiencia estupendos, pero corre peligro. El partido político Vox ha amenazado con cerrar la cadena si llega al poder en Andalucía, atrevimiento que afectaría al comunicador.

“Vox plantea cerrar Canal Sur como una de sus primeras medidas si llega al Gobierno de Andalucía”, escribe el responsable de la formación política. La tarde, aquí y ahora, el programa que presentan Eva Ruiz y su compañero, saldría perjudicado de esta estrategia. Los rumores son cada vez más fuertes, así que el andaluz ha hablado sobre el tema para zanjar ciertas teorías.

Juan ha dado paso a un vídeo en La tarde, aquí y ahora, pero lo ha hecho muy rápido porque el espacio se estaba acabando. Su pareja laboral Eva Ruiz ha aplaudido la elocuencia del presentador y este ha aprovechado para opinar sobre el posible cierre de la cadena andaluza. “Querido público, tenemos más contenido que tiempo y tenemos que darnos prisa, que nos cierran Canal Sur”.

Juan es un maestro del mundo del espectáculo y sabe que su presencia en la citada empresa es fundamental. El espacio que presenta registra unos datos de audiencia envidiables, así que es prácticamente imposible que desaparezca. La única forma de terminar con la relación sería que Vox llegara al poder, pero eso lo tienen que decidir los ciudadanos.

Juan y Medio cuenta la verdad: “Un hijo por sorpresa”

Juan concedió una entrevista en Mi casa es la tuya, espacio que Bertín Osborne presenta, y dio declaraciones muy jugosas. No tiene por costumbre hablar de su vida sentimental, pero hizo una excepción para aclarar su situación amorosa. “A todo el mundo le gusta sentirse especial, ahora estoy más formal, tengo novia y me voy a casar pronto”, deslizó con total sinceridad.

El comunicador no dio más detalles porque quiere protegerse de los curiosos, pero la prensa empezó a investigar rápidamente. Averiguaron que en el pasado podría haber sido novio de Lolita Flores, algo que la artista confirmó en televisión. Sin embargo, él lo negó posteriormente y aseguró que solo habían sido buenos amigos.

El andaluz habló con Bertín Osborne de la paternidad y reconoció que no le importaría tener un hijo que apareciera de repente. Es una posibilidad que estaba en secreto y que no ha sucedido, aunque se planteó durante su entrevista en Mi casa es la tuya.

“Me he plateado ser padre, pero hasta ahora no ha surgido. Si me apareciera un hijo por sorpresa me encantaría. Sería el hombre más feliz del mundo y no lo descarto”, declaró en el citado espacio.

Juan y Medio quería tener hijos

Juan, mucho antes de que Vox planteara cerrar Canal Sur, concedió una entrevista en Diez Minutos para hablar de su paternidad. A Bertín le reconoció que no le importaría ser padre por sorpresa, de un niño que se presentara de un momento otro. Debemos recalcar que este supuesto nunca se ha producido, fue una posibilidad que él mismo planteó en Mi casa es la tuya en 2020.

El presentador también habló del tema con la periodista Rosa Villacastín y le reconoció que más de una vez ha pensado en ser padre. De hecho, en 2018 no descartaba traer un niño al mundo en un futuro, algo que finalmente no se ha cumplido.

“No lo descarto, en cualquier momento os doy el susto. No siempre ha sido una decisión mía, a veces yo quería y ella no o al revés, quizá he sido demasiado responsable. Cuando tú haces lo que quieres, como quieres, es muy difícil adaptarse a los cambios”, desveló en su momento.