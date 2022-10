Juan y Medio confiesa que ella no quiere verle porque tiene miedo de su reacción

Juan y Medio es uno de los presentadores más carismáticos del panorama nacional, y más concretamente de la televisión andaluza. En el ente público, Juan lleva desempeñando su trabajo durante muchos años y su éxito no tiene ningún tipo de discusión.

Juan y Medio presenta cada tarde en la autonómica andaluza La tarde, aquí y ahora demostrando que es un profesional de los pies a la cabeza.

Y es que siempre intenta ir a favor de obra para que su fiel audiencia le siga cada día, como suelen hacer desde hace mucho tiempo.

Lo cierto es que el ex de Lolita siempre intenta que el ambiente dentro de su programa sea el mejor de todos y que los invitados pasen una agradable experiencia.

Juan tira de veteranía para solucionar el problema

El caso es que el pasado lunes, Juan y Medio ha tenido un gesto que le honra con una de las invitadas que ha estado en su programa.

"Déjame contar una cosa, lo ponemos en común con el público", introducía el presentador lo que iba a desvelar en apenas unos segundos.

"Esto genera cierto estrés o tensión o miedo a quedar mal en público, esto es complicado para las personas que no están habituadas". Así exponía el comunicador el problema que ocurre a veces en la televisión. Y es que plantarse delante de una cámara puede provocar cierto miedo escénico a quienes no conocen bien este mundo.

Además, se da el caso de muchos profesionales que, a pesar de sufrir este tipo de percance, hacen de la televisión su forma de vivir.

"Se encuentra indispuesta desde hace un rato"

Con todo, Juan y Medio afirmaba cargado de sinceridad que "yo lo comprendo, porque me lo genera a mí. Este no es el medio habitual en el que desenvuelve la vida de alguien", confesaba en su programa.

En una de las secciones del espacio que presenta cada tarde, Eva Ruiz, la copresentadora del programa de Canal Sur, le realiza una entrevista a un invitado.

Lo hace para conocer de primera mano sus gustos personales y poder ayudarle a buscar pareja, o bien para conocer cómo le ha ido todo después de visitar el programa.

El caso es que ha habido un problema con una de las invitadas, y es que esta mujer ha sufrido "un percance" y no ha estado en directo. "La señora que tendría que estar hablando con Eva en estos momentos se encuentra indispuesta desde hace un rato. Está preocupada, está nerviosa, porque no sabe si tiene que salir, si no...", exponía Juan y Medio.

El bonito gesto de Juan para tranquilidad de su invitada

Para que la mujer se calmase, Juan y Medio ha dejado claro que quería hablar con ella y ver qué podían hacer. "Si a ella le parece bien, si quiere salir, si se encuentra con ánimo, que salga, y si no, que no salga. Intentamos apañarnos aquí como sea", sostenía el andaluz.

"Yo he traído hoy cuentos completos de Jack London para leerles uno que tiene 832 páginas", decía en tono chistoso para quitarle hierro al asunto. "Eva no quiere reírse, porque se opone a todo lo que yo diga", proseguía, mientras que su compañera y el público asistente se echaban a reír.

Después de intentarlo todo, y tras hablar la invitada con ambos presentadores, la mujer cogía el toro por los cuernos y salía a plató para verse junto a su cita. Ha sido valiente y nada más entrar ha visto que Juan y Medio se preocupaba por ella. "¿Estás mejor?", le preguntó algo preocupado Juan, recibiendo una respuesta positiva por parte de la mujer.