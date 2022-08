Ortega Cano, en tratamiento para olvidar lo que ha hecho su mujer durante la crisis

Todo parece indicar que José Ortega Cano ha llegado a un límite. No es para menos la verdad porque los últimos acontecimientos que han pasado han sacudido su vida de tal manera que ya se encuentra desesperado.

Desde hace unos meses, se va rumoreando la grave crisis que estaría atravesando el extorero respecto a su matrimonio con Ana María Aldón. No obstante, tras una serie de polémicas que han llegado a raíz de las entrevistas que han concedido familiares del clan, todo apunta a que ya se conoce la verdad definitiva.

Kike Calleja anunció, el pasado 3 de agosto, que la diseñadora ya estaría preparando la exclusiva de su separación con el padre de Gloria Camila. "Probablemente veamos dentro de poco una exclusiva en una revista, en la que ha contado que su matrimonio está totalmente roto y que no hay solución. Ya no aguanta más y, por eso, se marcha", revelaba expectante el reportero.

Una noticia que algunos colaboradores, entre ellos, Kiko Hernández y Rafa Mora, no dudaban en confirmar. Sin embargo, tan solo un día después, ayer, 4 de agosto, Pipi Estrada parecía tener todos los detalles de cómo se encontraba Ortega Cano.

Ortega Cano, al límite por la decisión que ha tomado su mujer

Desde luego, el nombre de José Ortega Cano ha estado, en mayor medida, en boca de todo el mundo en las últimas semanas. Sin duda, ya es un hecho que, en cuestión de días, el polémico matrimonio comunique públicamente que toman caminos por separado.

No obstante, todos los medios están aguardando a que alguno de los dos protagonistas se siente en un plató para relatar lo sucedido. De hecho, Ana María Aldón ya lo ha hecho en innumerables ocasiones cuando únicamente estaba atravesando una crisis con su marido. En cambio, José Ortega Cano optaba por el silencio.

Por este motivo, la prensa no puede evitar poner el foco de atención en el extorero. ¿Cómo se encuentra? y ¿qué ha pasado? son algunas de las preguntas que le quisieran hacer si se decidiera a hablar públicamente.

Sin embargo, el pasado miércoles, 3 de agosto, Rafa Mora contó con pelos y señales lo que le había transmitido el entorno del padre de Gloria Camila. "El maestro, en un momento, rompe a llorar como si fuera un niño tras enterarse de que la diseñadora quería divorciarse. Se encuentra muy triste, muy desesperado con la situación que está viviendo", decía.

Lejos de acabar con esta polémica, al día siguiente, Pipi Estrada también tenía en su poder información al respecto. "José Ortega Cano lleva varios días con tratamiento profesional", adelantaba en exclusiva.

"Me dice esta fuente que Ortega le ha pedido que no se separe de él a Ana María de todas las maneras. Le ha dicho: «me quedo vacío. Hazlo por la personita que tenemos en común»", afirmaba el colaborador dando un paso más allá.

"Ante todo eso, Ana María se muestra inflexible. No escucha. Entonces, Ortega ha caído en depresión", revelaba.

Seguidamente, Kike Calleja entraba en directo para confirmar las palabras de Pipi Estrada, ya ha podido hablar con el entorno del padre de José Fernando. "Ortega está muy quemado, está destrozado, no tiene ganas de nada. Está lesionado y tiene una úlcera", comunicaba.

Eso sí, lejos de relajar la tormenta que se estaba avecinando, María Patiño le llegaba una noticia en directo que, sin duda, iba a marcar un antes y un después. "Ana María Aldón está haciendo ahora mismo la entrevista", confesaba refiriéndose a la famosa exclusiva en la que anunciaría su divorcio.

La nueva vivienda de Ana María Aldón, lejos del diestro

Por otro lado, Carmen Borrego confirmó que sabía perfectamente que la diseñadora llevaba más de un año buscando piso. "Se entera de que la casa no la va a poder tener y, en el supuesto caso de que la tuviera, no la puede mantener". "No quiere que su hijo salga de Madrid, que se quede en su colegio y se pone a buscar casa cerca del colegio", decía.

Acto seguido, María Patiño confesó que "ella lo disfrazaba diciendo que estaba buscando un taller", comentaba refiriéndose al motivo del porqué ningún medio tenía constancia de esta noticia hace un año.

Por otro lado, Sálvame apunta a que la mujer de José Ortega Cano podría considerar la posibilidad de mudarse en el barrio Salamanca o en el área residencial de Valdebebas. De modo que Ana María Aldón podría, en cualquier momento, coger sus maletas y mudarse definitivamente lejos del extorero.