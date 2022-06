José Ortega Cano se reúne a escondidas con Rociíto y llegan a un acuerdo

José Ortega Cano fue el segundo marido de Rocío Jurado, así que no tuvo más remedio que convivir con Rociíto durante parte de su vida. La relación con ellos era buena hasta que falleció la cantante y la mujer de Fidel Albiac descubrió un documento inédito. Todo el mundo quiere saber de qué se trata y Telecinco ha emitido en horario de máxima audiencia las pruebas de la presunta traición.

José Ortega Cano prefiere no pronunciarse y no tiene intención de participar en ningún programa para comentar el nuevo documental de Rociíto. Según ha salido publicado, lo verá atentamente, aunque lo hará a escondidas para poder manifestarse con libertad. Ana María Aldón desveló en Viva la Vida que el torero vio Montealto, otro de los programas de Rocío, en la más absoluta intimidad.

| Telecinco

José ha vuelto a reunirse con la hija de la Más Grande a través de la pequeña pantalla y han llegado a un acuerdo. La mujer de Fidel Albiac no atacará a Ana María, de hecho le ha mandado un mensaje muy cariñoso en su última aparición pública. Rocío cree que la diseñadora es la única que no se ha aprovechado del drama familiar para ganar dinero en televisión.

José también ha llegado a un pacto con su esposa, quien trabaja de colaboradora en Viva la Vida y tiene que dar ciertas explicaciones. Ana María podría hablar de sus sentimientos, pero no dirá cómo se encuentra Ortega Cano porque él quiere estar al margen. Por eso se ha reunido con Carrasco en una habitación separada y aislada, su intención es analizar la situación en solitario.

Rociíto ha asegurado que sus tíos maternos, Amador y Gloria Mohedano, dinamitaron la relación amorosa de sus padres. Piensa que Rocío Jurado nunca se hubiera separado de Pedro Carrasco, pero hubo personas que no pararon hasta conseguirlo. Su nuevo documental, titulado En el nombre de Rocío, le hará mucho daño a Ortega Cano, pero ya no hay vuelta atrás.

José Ortega Cano escucha atentamente a Rociíto

José ha tenido oportunidad de reencontrarse con Rocío a través de la pequeña pantalla, la última vez que le vio fue en Montealto. Este programa, según contó Ana María Aldón, lo vio en solitario porque sabía que le iba a remover muchos sentimientos. El torero, pese a todo lo que se ha contado, estaba muy enamorado de Jurado, de hecho sigue teniendo devoción por ella.

| La Noticia Digital

Ortega le ha dado su sitio a Ana María, pero siempre ha dejado claro que parte de su corazón pertenecerá a Rocío Jurado. Muchos periodistas confirman que estas intenciones son sinceras, pero no entienden por qué se porta tan mal con Carrasco. La cantante sentía pasión por su hija mayor y, tal y como ella contó, cualquiera que le hiciera daño se lo estaba haciendo a ella.

Rociíto no confía en su “familia mediática” y está convencida de que su testimonio va a provocar que sus detractores se sienten en muchos platós. “Quito a la mujer de José, es una chica con la que no tengo ningún tipo de relación y no la voy a meter. El resto están ávidos y expectantes porque saben que esto les va a reportar beneficio”, ha declarado en El nombre de Rocío.

José Ortega Cano ha sido cómplice de la situación

José está nervioso porque sabe que Rociíto antes o después desvelará su lado más desconocido, pero no puede hacer nada por evitarlo. La heredera de la Más Grande todavía no ha hablado de él, pero ha dejado claro que Amador y Gloria Mohedano no son buena gente. “Todo les sirve para seguir creando esa imagen de mí que ellos quieren, ahora es una hija que va a dañar a su madre”.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

El torero sabe que su primera reunión, él en su domicilio y ella en Telecinco, no ha ido tan mal porque de momento le ha dejado al margen. Pero Rocío ha prometido explicar el motivo por el que no tiene relación con el segundo marido de su madre. Ahí es cuando empezará el verdadero problema del esposo de Ana María Aldón, la única que se ha salvado.