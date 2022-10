José Ortega Cano reconoce al nuevo bebé y su hija promete que lloró al descubrirlo

José Ortega Cano está atravesando uno de los momentos más delicados de su carrera mediática porque las informaciones no cesan. Ana María Aldón ha reconocido que están divorciándose, la separación no tiene remedio y han pensado que es la única solución. El torero ha intentado evitarlo, pero necesita seguir caminando y no tiene fuerzas para continuar la lucha.

José Ortega Cano ha descubierto que tiene otro conflicto encima de la mesa: el aborto que sufrió su hija Gloria Camila. La colombiana ha destapado este sucedo tan delicado en Pesadilla en el Paraíso, concurso donde se está dando a conocer. Asegura que se quedó embarazada de Kiko Jiménez y después de dos meses perdió al niño de forma natural.

José reconoce al bebé, sabe perfectamente qué es lo que pasó, pero nunca había contado nada por respeto a su familia. Está cansado de escuchar rumores que no se ajustan a la verdad y no quería alimentar un revuelo tan doloroso. Siempre ha sabido guardar las formas, de hecho su relación con la prensa era muy buena hasta hace unos meses.

José sabe que su vida cambió cuando Rociíto llegó a Telecinco para contar su verdad, una verdad que le ha dejado en mal lugar. La hija de la Más Grande le acusa de tener un comportamiento poco cariñoso y de no ser generoso, dice que tiene pruebas. El diestro está cansado de amenazas y ha puesto todo en manos de sus abogados, quiere llegar hasta el final.

Ortega Cano entiende que Gloria Camila lo haya pasado tan mal, estuvo llorando mucho tiempo cuando descubrió su problema. En ningún momento buscaba quedarse embarazada, pero cuando se enteró estaba muy feliz y quería seguir. Para ella fue duro que lo de su primer hijo no siguiera adelante, por eso nunca había sacado a la luz este episodio.

José Ortega Cano siempre tuvo desconfianza

José tiene mucha experiencia en el mundo del corazón y sabe que hay personas que se acercan a su familia por intereses mediáticos. Supuestamente Kiko Jiménez forma parte de este grupo, pues después de estar con Gloria se sentó en el Deluxe. Se sometió a la máquina de la verdad y reconoció que había sido novio de la colombiana por llamar la atención.

El viudo de Rocío Jurado protegió a su hija hasta el final, pero no pudo evitar que Kiko se convirtiera en su gran detractor. Gloria Camila está cansada de agachar la cabeza, por eso ha destapado el aborto que sufrió del colaborador. El diestro reconoce lo que pasó con el bebé, estaba al tanto de todo porque tiene mucha confianza con la colaboradora.

Ortega Cano está deseando empezar una nueva vida, no quiere saber nada de los medios porque no se siente bien tratado. Considera que Telecinco ha ganado mucho dinero gracias a él, por eso cree que la cadena debería ser más benévola. Va a conceder una última entrevista y después pretende desaparecer hasta que haya pasado la tormenta.

José Ortega Cano ha guardado el secreto hasta el final

José conoce perfectamente cómo funciona la prensa rosa y sabe que Kiko Jiménez puede hacer mucho daño a la colombiana. Por eso no desveló el gran secreto, por eso y porque para él lo más importante es el bienestar de la familia. Era un secreto a voces dentro del clan, pero nadie contó nada porque era un tema demasiado privado y serio.

Ortega Cano quiere terminar cuanto antes con su proceso de separación, aunque tiene claro que seguirá el orden establecido. En ningún momento dejará en mal lugar a Ana María Aldón, todo lo contrario, de hecho tienen buena relación. Ambos se esforzarán por tener una relación cordial porque tienen en común algo importante: un hijo estupendo.