José Ortega Cano recibe un aviso recordándole que todavía debe algo a Carlos Parra

No hay ninguna duda de que José Ortega Cano está pasando por uno de los peores momentos de su vida. Y es que, desde que su mujer decidió regresar de Costa Ballena y conceder sus dos últimas intervenciones televisivas, el matrimonio del diestro y la diseñadora está en el punto de mira.

Durante su entrevista en el programa Déjate querer, Ana María Aldón dejó caer que todos los problemas que tiene con su marido son por culpa de algunos de los seres queridos del maestro.

| La Noticia Digital

Aunque no señaló directamente aGloria Camila, sus últimos cruces de reproches públicos hacen pensar que la hija de José Ortega Cano es una de las responsables de su actual estado anímico.

"Es mi marido quien debería haber puesto límites. Pienso que podría haber habido soluciones. Para mí, algo importante, hubiese sido que dijera «esta es mi mujer y la respetáis, os guste o no»", aseguró la exsuperviviente en el programa de Toñi Moreno.

Todo esto ha provocado que José Ortega Cano haya estallado frente a toda la audiencia de Telecinco. Y es que, el pasado miércoles, 20 de julio, el torero entró en directo en Sálvame para cargar duramente contra el programa.

"Quiero decir que le queda poco a Telecinco para acabar con mi vida, están a punto de conseguirlo. Llevan mucho tiempo conmigo, pero ya no tengo fuerzas. Ya estoy abatido de la forma tan cruel con la que me tratan".

| Europa Press

"Yo no les he hecho nada, todo lo contrario. Les he hecho ganar mucho dinero, pero, de la manera que me están tratando y con todo lo que he sufrido en mi vida, no puedo más", aseguró antes de dejar claro que su relación está perfectamente. "No hay crisis ni hay nada".

Ahora, José Ortega Cano ha recibido un nuevo mazazo. Todo apunta a que los fantasmas de su pasado han regresado para recordarle que todavía tiene una cuenta pendiente con Carlos Parra.

José Ortega Cano recibe un aviso

José Ortega Cano pensaba que este tema era ya cosa del pasado, pero parece que hay muchas personas que no están dispuestas a olvidar lo que pasó el 28 de mayo de 2011.

Aquel día, el diestro se vio involucrado en un accidente de tráfico que le costó la vida a Carlos Parra, un hombre que vivía en los alrededores donde se produjo esta desgracia.

"Yo iba a dejar a mi hija en un pueblecito cercano de donde estábamos […] La dejé, volví y, al volver, me entró un vahído y ya no me acuerdo de más", aseguró Ortega Cano, durante su entrevista con Bertín Osborne.

| GTRES

"Cuando recupero la conciencia, me entero de que había muerto una persona y me quise morir. Me arrepentí y pedí perdón a la familia".

Aunque en un principio se habló de que el torero iba bajo los efectos del alcohol, el Juzgado Penal 6 de Sevilla finalmente anuló la prueba, ya que se rompió la cadena de custodia en el hospital donde fue ingresado.

Finalmente, Ortega Cano fue condenado a dos años, seis meses y un día de cárcel por un delito de homicidio por imprudencia grave y contra la seguridad vial. Además, le retiraron el permiso de conducir durante tres años y medio y tuvo que indemnizar a la familia del fallecido con más 150.000 euros.

Ahora, el diestro ha tenido que hacer frente una vez más a su pasado. Y es que, el 21 de julio de este año, un usuario de Twitter quiso mostrar todo su apoyo a la familia de Carlos Parra y su rechazo hacia el diestro.

"Todo mi apoyo a la familia de Carlos Parra que Ortega mató y dijo que no iba borracho aunque triplicara el mínimo, y jamás les pidió perdón. Este hombre es un sinvergüenza. Y es muy de narcisista irse de víctima".

📰 ¡Google News ya ha vuelto a España! Síguenos ahora pinchando aquí y no te pierdas tus noticias preferidas

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón