José Ortega Cano, a punto de recibir la sangre de Rociíto para mejorar su salud

José Ortega Cano está en el punto de mira por su situación sentimental, pero no todos le recuerdan por su papel en prensa del corazón. Ha sido uno de los grandes toreros de su generación, de hecho hizo una gran fortuna gracias a su formidable talento dentro de las plazas. Tuvo varios accidentes y en uno de ellos estuvo a punto de perder la vida, pero Rociíto se ofreció a ayudar.

José Ortega Cano mantiene una relación convulsa con la hija de Rocío Jurado, pues ella le acusa de haber sido ingrato con la cantante. Rociíto asegura que 'la Más Grande' quería divorciarse, pero supuestamente cambió de planes porque enfermó de cáncer. El maestro estuvo con ella hasta el final, aunque ciertos periodistas insinúan que todo era pura fachada.

| Telecinco - GTRES

José ha demostrado estar a la altura de las circunstancias, tiene mucha experiencia en el mundo del espectáculo y sabe qué hacer. Ha optado por guardar silencio porque su estado de salud es delicado y no tiene fuerzas para dar explicaciones. Ciertos medios han aprovechado esta postura para sacar sus secretos a la luz y están saliendo cosas muy sorprendentes.

José tenía tan buena relación con Carrasco que ella se ofreció a ayudarle durante uno de sus problemas de salud. Tuvo un accidente en una plaza de toros y necesitaba una transfusión, así que Rocío habló con el médico para ver si ella era compatible. En una entrevista reconoció que tenía miedo de las agujas, pero lo hizo por el bien del marido de su madre.

“En ese momento te da igual absolutamente todo, lo vi allí, en su cama, y le dijeron que quizá le tenían que poner sangre. Le dije que ahí me tenía a mí para lo que quisiese y es verdad que me dan pavor las agujas, yo veo una y me meto debajo de la cama. Pero todo es verse en la situación”, explicó la mujer de Fidel Albiac en una de sus entrevistas.

José Ortega Cano ha perdido el cariño de Rociíto

José está atravesando un momento delicado y no son pocos los que hacen responsable a la exmujer de Antonio David Flores. Está protagonizando un nuevo documental en Telecinco y sus declaraciones se han convertido en auténticas bombas. Asegura que Rocío Jurado no confiaba en el maestro, supuestamente atravesaron varias crisis matrimoniales.

| Gtres

Ortega Cano prefiere no hacer ningún comentario porque no quiere que nada se vuelva en su contra, pretende estar al margen de todo. Sin embargo, su hija Gloria Camila ha confesado que su estado es difícil porque se le han juntado varios problemas. Siguiendo una información publicada en el portal Informalia, el diestro no puede parar de llorar.

El viudo de 'la Más Grande' tiene la conciencia tranquila porque nunca ha hecho nada de lo que tenga que arrepentirse. Es cierto que muchos están hablando de él, pero todavía no ha salido nadie aportando las pruebas definitivas. Quiere seguir su camino, pero para ello es necesario que los fotógrafos le dejen respirar y recuperarse de lo que está sucediendo.

José Ortega Cano ha demostrado que no miente

José prometió que su relación con Ana María Aldón estaba perfectamente y hubo muchos periodistas que no confiaron en su palabra. Decían que la diseñadora había vendido una exclusiva anunciando su divorcio a cambio de 50.000 euros, pero no es verdad. El tiempo ha demostrado que entre ellos no sucede nada, solo tienen problemas familiares.

Ortega Cano está acostumbrado a recibir golpes de la vida, antes tenía a Rociíto para ayudarle, pero ahora ha perdido su amor. No le importa, pues está muy bien acompañado: tiene el apoyo de su hija Gloria. La colaboradora se apartará de él para participar en un programa de Telecinco, aunque después volverá a sus brazos.