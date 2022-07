José Ortega Cano, preocupado al salir cómo es la terapia que controla su débil salud

José Ortega Cano ha descubierto que su hija ha tenido un gesto muy bonito con él: se ha puesto en manos de especialistas para controlarse. Gloria Camila ha confesado en Ya es verano que ha pedido ayuda profesional porque no quiere perder los nervios en televisión. El torero padece ciertos problemas de salud y ella no quiere desestabilizarle, por eso ha contratado a un buen terapeuta.

José Ortega Cano está preocupado porque sabe que la confesión de Gloria generará problemas: habrá personas que arremetan contra ella. Sin embargo, la colombiana está muy orgullosa de la decisión que ha tomado y sabe que ha hecho lo mejor, pues para ella lo primero es su padre. “He empezado en terapia con el objetivo de tratar mis emociones y saber gestionar esas situaciones que me generan ansiedad”.

| Europa Press

José está viviendo un momento delicado porque su mujer se ha convertido en un fenómeno mediático y le ha hecho sombra. El problema es que Ana María Aldón ha hablado de ciertos temas que no han hecho más que alimentar el malestar del torero. Gloria Camila no está de acuerdo con la diseñadora, pero no arremeterá contra ella en público por el bien de su familia.

“El que me preocupa ahora es mi padre y es una cosa que me afecta mucho emocionalmente”, comenta la joven en un tono muy contundente. “Es una persona que está débil de salud y es vulnerable, así que intento no darle más disgustos y no agrandar las cosas”. Gloria reconoce que su padre “se altera” conciertos conflictos, por eso quiere saber cómo puede pararlos a tiempo.

José sabe que la terapia que está haciendo su hija le está viniendo bien a él, es uno de los grandes beneficiados del tratamiento. Consiste en unas charlas con un especialista y en llevar a cabo una serie de ejercicios de contención que están funcionando. “Estoy en tratamiento con una psicóloga maravillosa porque todo me afecta y todos me importan”, ha explicado la colaboradora.

José Ortega Cano ha pedido ayuda

José tiene mucha experiencia en los medios de comunicación, así que no ha tardado en identificar el fallo. Se ha dado cuenta de que su mujer y su hija están hablando más de la cuenta, por eso les ha pedido que frenasen. Respeta que trabajen en televisión, pero no quiere que le involucren en ningún escándalo porque quiere estar lejos del conflicto.

| EP

El maestro está orgulloso de Gloria, quien ha tomado cartas en el asunto al descubrir que el problema es más grave de lo que parece. Ha reconocido que el estado de su padre es muy vulnerable, por eso ha pedido ayuda y está intentando ayudarle. Ha sido muy sincera y solamente ha usado una palabra para definir la salud de torero: “débil”.

La hija de Rocío Jurado se ha estrenado como tertuliana de Ya es verano por todo lo alto, de hecho ha concedido una gran exclusiva. Gema Aldón, la hija de Ana María, se sentó en Viernes Deluxe y ella le ha respondido desde el nuevo programa de Telecinco. Frank Blanco, uno de los presentadores del espacio, está encantado con su presencia porque es una gran profesional.

José Ortega Cano está intentando olvidarlo todo

José sabe que Ana María ha cometido errores, pero quiere seguir al lado de ella porque le merece la pena. Gloria Camila respeta esta decisión, por eso está haciendo todo lo posible para evitar discusiones con la diseñadora. En Ya es verano ha hablado del maestro y ha emocionado a sus compañeros, se nota que siente auténtica devoción con él.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

“Es una persona maravillosa, siempre he dicho que es mi pilar y lo está pasando mal últimamente. Pediría un poquito más de cariño, suavidad a la hora de tocar ciertos temas”, declara la colaboradora. No quiere que nadie le haga daño, no se merece sufrir por un problema que él no ha creado.