José Ortega Cano, preocupado, rompe el silencio sobre su hijo pequeño

A José Ortega Cano no le ha quedado otra opción que romper su silencio ante las cámaras de televisión. Y es que, después de las últimas declaraciones de su todavía mujer, el diestro se ha visto obligado a salir públicamente a contar lo que va a pasar con su hijo pequeño.

El pasado domingo, 2 de octubre, Ana María Aldón acudió al plató del recién estrenado programa de Telecinco, Fiesta, para confesar en qué punto se encuentra su matrimonio a día de hoy.

Y, aunque confesó que siguen en contacto y haciendo planes juntos, la diseñadora de moda aseguró que su relación con José Ortega Cano está rota. "No tenemos relación a nivel de pareja".

"Hacemos todo de la manera correcta por el hijo maravilloso que tenemos en común, pero lo único que hay entre nosotros es eso, cordialidad y respeto".

Ahora, ha sido el propio José Ortega Cano el que ha salido a la palestra para contar públicamente cuáles son sus intenciones en relación con su matrimonio. Y es que, al contrario que su mujer, el torero todavía tiene la esperanza de que todo se solucione.

José Ortega Cano da un nuevo paso

Después de sus últimas intervenciones televisivas, en las que se mostró de lo más alterado, José Ortega Cano ha vuelto a ponerse frente a una cámara de televisión para hacer público cuáles serán sus próximos pasos en relación con su matrimonio.

Este miércoles, 5 de octubre, el programa Sálvame tuvo la oportunidad de hablar durante unos minutos con el diestro. El todavía marido de Ana María Aldón no tuvo ningún problema en confesar en qué punto se encuentra su relación con la televisiva.

"Vamos haciendo lo que se puede, intentado de sobrellevarlo lo mejor posible", aseguró José Ortega Cano, mucho más tranquilo que en las otras ocasiones.

Y es que, a pesar de que la modista confirmó públicamente que su matrimonio estaba completamente roto y que no había marcha atrás, el diestro todavía tiene la esperanza de que todo se solucione.

"Bueno, son cosas que se dicen, pero después no se hacen. Yo creo que sí que habrá una reconciliación. Sería lo más natural. Tenemos un niño que es una joya y yo creo que se determinará de esta forma".

José Ortega Cano tomará medidas legales contra Rociíto

Además, José Ortega Cano no quiso dejar pasar la ocasión para hablar acerca de otra de las polémicas que se han generado en los últimos días. Y es que, después de conocer todo lo que Rociíto ha dicho en su nueva serie documental, el diestro está dispuesto a poner el tema en mano de sus abogados.

"Yo no quiero desmentir nada. Mi vida es transparente y la sabe todo el mundo. Ella que se invente lo que se está inventando. Los abogados y los jueces tendrá la última palabra", aseguró el torero, en un tono amenazante.

Además, José Ortega Cano aseguró que todo lo que ha contado la hija de Rocío Jurado "es mentira. Mentira como una torre de grande" y volvió a dejar muy claro que "ella estaba enamoradísima de mí y yo de ella".

Por su parte, Carrasco quiso aprovechar la ocasión para responder en directo al padre de sus hermanos, ya que, en ese momento, había entrado telefónicamente en Sálvame.

"A mí me hace un favor que no te lo puedes ni imaginar, porque de esa forma sabría todo el mundo lo que él es y lo que ha significado en la vida de mi madre", dijo muy segura de sí misma. "Que me demande. O mejor, que me denuncie por la vía penal, no sé si vamos a caber en la sala del juicio".

"Yo le puedo recordar a José momentos, situaciones, lugares. Tengo gente de Nueva York, de El Rocío, de La Moraleja. ¿Se acuerda, Ortega Cano? ¿De lo que pasó en La Moraleja? ¿De muchos sitios que le van a ir diciendo?".

