José Ortega Cano, pillado con una mujer famosa tras el abandono de Ana María

José Ortega Cano está pasando por uno de los momentos más complicados de su vida. Su relación sentimental con Ana María Aldón está sufriendo la mayor crisis de su historia.

Desde hace unos meses, los rumores de separación han sobrevolado las cabezas de estos dos personajes públicos. Y, aunque ambos han intentado acallar estas informaciones, el último gesto de la diseñadora de moda ha dejado al descubierto toda la verdad.

Este sábado, 25 de junio, Emma García comenzó la emisión de Viva la vida mostrando su preocupación por la mujer de Ortega Cano. "Ha tocado fondo, no puede más", aseguró en directo.

La periodista confirmó que la colaboradora del formato había desaparecido sin previo aviso. "Tiene el teléfono apagado desde hace días y todos nos preguntamos dónde está y qué le ocurre. Sabemos que no se encuentra con Ortega Cano".

"No ha dado señales de vida, no ha contestado a los mensajes, no sabemos nada de ella y no ha hablado directamente con la dirección para decir 'oye, no voy a ir por el motivo que sea'".

Ahora, y en plena búsqueda de Ana María Aldón, José Ortega Cano ha reaparecido, públicamente, acompañado por una mujer muy conocida por todos los medios de comunicación españoles.

José Ortega Cano no se esconde

A José Ortega Cano le está siendo muy complicado mantenerse alejado del foco mediático. Tras la decisión que ha tomado Ana María Aldón de abandonar el hogar familiar junto a su hijo José María, el matrimonio es el protagonista principal de la prensa social de nuestro país.

Ahora, y con su relación pendiendo de un hilo, el torero ha decidido seguir con su vida sin la compañía de su mujer. Tal y como ha informado Cope este mismo lunes, el padre de Gloria Camila se ha dejado ver en compañía de una conocida mujer.

Con motivo de la celebración del 30 cumpleaños de José Fernando, José Ortega Cano disfrutó de una jornada de lo más especial al lado de su nieta y de Michu, la madre de la pequeña y expareja de su hijo.

Tras conseguir un permiso especial, el joven pudo abandonar el centro en el que se encuentra ingresado en compañía de su padre y de la madre de su hija para poder soplar las velas en el hogar familiar.

A pesar de las muestras de apoyo público de Michu hacia Rociíto, la joven fue muy bien recibida por Ortega Cano.

Este gesto por parte del diestro no ha pasado desapercibido para todos los medios de comunicación que apuntan a una posible reconciliación de la pareja.

José Ortega Cano explota en directo

El pasado 21 de junio, José Ortega Cano decidió romper su voto de silencio y entró telefónicamente en el programa Ya son las ocho para dedicarle unas duras palabras a su hija.

"Estoy cansado ya, estoy agotado por ser buena persona. No se puede ser tan bueno como yo soy. Es la primera vez que digo esto. Pido a todos los míos, a Gloria, que la quiero a morir, a mi mujer, que la quiero a morir, a mi niño que está en casa. Quiero que me dejen que yo haga mi vida".

"Me tenéis que respetar, soy un hombre que respeta mucho a los medios. Pido a mi hija, a mi mujer y a todo el mundo que me dejen vivir tranquilo, que dejen de hablar de mí. Yo las aplaudo y estoy con ellas, con una y con otra, para que estén contentas. Pero que me dejen a mí vivir".

El torero no se lo pensó dos veces a la hora de pedirle a las dos mujeres de su vida que le mantengan alejado de todos sus problemas. Aunque, en un principio, esta reacción nos pilló por sorpresa, ahora entendemos el estado en el que se encuentra José Ortega Cano.

