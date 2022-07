José Ortega Cano pilla a su mujer acompañada y entiende que ha llegado el final

José Ortega Cano ha dicho basta y es consciente de que a su matrimonio le quedan apenas cuatro días. Los problemas de pareja entre Ana María Aldón y el diestro no son flor de un día y, en las últimas semanas, la crisis entre este y la modista andaluza se ha agudizado establemente.

Y no solo por las palabras que pronunció Ana María Aldón en estos últimos meses tanto en Viva la vida como en Déjate querer. En todas sus declaraciones, la sanluqueña ponía de manifiesto que su matrimonio estaba herido de muerte y, a menos de que su marido cambie su actitud, el final está cerca.

Ana María Aldón, una mujer que hasta ahora estaba en un segundo plano bajo la larga sombra de José Ortega Cano, se ha empoderado. Lo cierto es que ya no tiene miedo a decir lo que piensa sobre su matrimonio.

Ortega Cano no da crédito a las imágenes tras la despedida

La realidad es que se ha sentido ninguneada tanto por su marido como por la hija de este, Gloria Camila Ortega. Incluso, ha sido afeada por Marina, la asistenta de toda la vida de Ortega, y la modista ya no aguanta más.

Hace tiempo que a Ortega y Ana María Aldón no se les ve juntos. Siempre que uno de los dos miembros de matrimonio viaja hasta Costa Ballena, el otro no pasa por allí. O bien, directamente se va unas horas antes para no coincidir en la misma casa.

Ayer, se produjo otro episodio en el que vimos claramente que la crisis es insalvable. José Ortega Cano está viviendo lo que podrían ser las últimas horas de su historia de amor con la diseñadora de Sanlúcar. Y es que este domingo, y tras 529 programas de emisión, Viva la vida decía adiós a su audiencia y lo hacía por todo lo alto.

La foto que ha salido a la luz y dice muchas cosas

Aunque la emoción era patente en Emma García y los colaboradores allí presentes, lo cierto es que había preparada una sorpresa final en forma de fiesta postprograma.

Tras un final más que emotivo por parte de los colaboradores, redactores y el propio director del programa, Raúl Prieto, hubo una reunión de despedida. Esta tuvo lugar en un local cercano a las instalaciones de Mediaset.

Así las cosas, la mujer de Ortega acudió ayer a su último día de colaboradora para estar junto a la gente que le dio la confianza de trabajar en televisión desde 2020. Y ni corta ni perezosa, se apuntó a la fiesta.

Ana María lo da todo de fiesta por Madrid

El caso es que Ana María no es muy dada a trasnochar, pero ayer hizo una excepción. Se fue con la gente que le ha arropado durante mucho tiempo en Viva la vida. El caso es que esta decisión por parte de la andaluza ha sorprendido mucho a Ortega Cano.

Es una despedida en la que han estado colaboradores como Luis Rollán, Makoke, Marisa Martín Blázquez o Suso. También ha estado, como no podía ser de otra manera, Raúl Prieto, director de Viva la vida y exdirector de Sálvame. Pero a la que no hemos podido ver es a Emma García.

No sabemos si la presentadora se ausentó durante los momentos en que los reporteros gráficos tomaron una fotografías de esa fiesta de despedida. O bien prefirió irse a su casa a pesar de ser una fecha tan señalada.

Lo cierto es que Ortega Cano se ha quedado perplejo ante el plan al que ha asistido su mujer. Mientras, él disfruta, en solitario, de las playas de Costa Ballena.