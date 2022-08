José Ortega Cano, obligado a apartarse de su hija después de cambiar el testamento

Desde que el matrimonio entre José Ortega Canoy Ana María Aldón empezó a estar en el ojo del huracán, los medios no han parado de acechar a la pareja. Lo cierto es que tras unos días en los que ninguno de los dos ha aparecido públicamente, aun así, la polémica en torno a ellos sigue su curso.

Asimismo, el extorero ya ha llegado al límite y no puede seguir aguantando más el acoso mediático. Sin duda, han sido varias las veces en las que el diestro ha protagonizado una escena donde ha perdido completamente los papeles. Pero ahora, lleva unos días de lo más tranquilo

Eso sí, hasta ahora estaba atravesando unos breves momentos de paz. Y es que en el día de ayer 7 de agosto, descubrió que el conflicto familiar podría aumentar considerablemente tras una drástica decisión que ha tomado Gloria Camila.

Una determinación que la joven podría haber acordado para alejarse de todos los escándalos mediáticos, pero que, por el contrario, podría perjudicar a su padre.

Ortega Cano recibe un duro golpe de quien menos se lo espera

Desde luego, Ortega Cano no gana para disgustos. En plena polémica familiar en el que el torero se debate entre el divorcio o la reconciliación con Ana María Aldón, ha llegado en su vida un nuevo varapalo. En esta ocasión, de la mano de su hija.

Hace tan solo una semana, el extorero fue visto con su hijo pequeño, José María, paseando en bicicleta por Costaballena. Fue en ese entonces cuando la prensa empezó a acribillarle a preguntas sobre su posible separación con la diseñadora. Tras la insistencia por parte de los periodistas presentes, el diestro no podía evitar explotar contra ellos.

"¡Dejadme tranquilo!", estallaba. "¿Queréis que me ponga violento, que vaya a la cárcel? Que me dejéis tranquilo, ahora mismo que me dejes tranquilo", exclamaba furioso y gritando.

No obstante, todo indica que esta situación de acoso mediático podría empeorar con el nuevo fichaje de Gloria Camila a un nuevo formato de Telecinco.

Asimismo, se ha conocido que la tercera concursante confirmada de Pesadilla en el Paraíso es, nada más y nada menos, que la hija de José Ortega Cano. La influencer anunció su participación en directo en Ya es verano el pasado 7 de agosto.

Como era de esperar, todo el mundo no podía evitar pensar que la joven justamente se une al equipo del nuevo formato en el momento más inadecuado para su familia. De hecho, el mismo presentador Frank Blanco se lo ha preguntado en directo.

"Prefiero irme a ordeñar vacas ahora mismo", contestaba tajantemente. No es para menos la verdad porque entre la guerra mediática de Rociíto y, por otro lado, el escándalo de su madrastra con su padre, la joven ha preferido mantenerse alejada.

Desde luego, a Ortega Cano no le habrá sentado nada bien que su hija sea la nueva concursante de este espacio. Y es que se ha quedado sin su pilar, de manera que tendrá que arreglárselas él solo. Por esta razón, la misma Gloria Camila ha confesado que la de su padre "es una de las partes que me preocupa más".

"No me voy tranquila del todo. Me encantaría estar aquí y apoyarle. Pero creo que nos va a venir bien hacer caminos separados y que él tome sus decisiones", decía. Sin duda, esta nueva aventura servirá a la joven para despejarse de todo el conflicto familiar. Eso sí, quizás acapare algún que otro titular por lo que tenga que comentar acerca de Ana María y Gema Aldón.

Pero de momento, no se sabe si la influencer prefiere dejar de lado la polémica o, si por el contrario, optará por continuar con la guerra mediática familiar.

Gloria Camila se une a la nueva aventura de Telecinco

No cabe duda de que Pesadilla en el Paraíso promete que ser todo un éxito. Para la hija de José Ortega Cano, el nuevo formato de Telecinco será en el segundo reality en el que participa. Es preciso recordar que el primero fue Supervivientes, que concursó de la mano de su entonces novio, Kiko Jiménez.

Por otro lado, la joven influencer tendrá que convivir con, de momento por los concursantes que se han confirmado hasta ahora, Pipi Estrada y Omar Sánchez, exnovio de Anabel Pantoja.

Conforme transcurran los días, se irán desvelando nuevas caras que se unirán al equipo de este espacio. Por el bien de Gloria Camila y José Ortega Cano, esperemos que uno de estos nuevos concursantes no vaya a trastocar la tranquilidad que ansiaba la joven desde antes incluso de empezar.

