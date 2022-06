José Ortega Cano se va y acepta que la relación ha terminado para siempre

José Ortega Cano ha puesto punto y final a su trato cordial con la prensa porque no está dispuesto a seguir tolerando más desplantes. Su mujer le convenció para pasar unos días en Huelva y disfrutar de la romería de El Rocío, pero la situación es extremadamente delicada. Ana María Aldón concedió una entrevista antes de marcharse y no dejó en buen lugar a Gloria Camila, hija del maestro.

José Ortega Cano, según han comentado en Socialité, podría estar molesto con su esposa, de ahí su mal comportamiento con los reporteros. El citado programa ha hablado con un amigo de Ana María que ha arrojado luz sobre lo que está sucediendo. La diseñadora no se sentiría bien tratada por Gloria, quien supuestamente ha ninguneado sus creaciones.

José llegó a un acuerdo con su esposa, quien le pidió que viajaran juntos a El Rocío para que el hijo que tienen en común disfrutara del evento. El torero aceptó, pero supuestamente ha estado de mal humor en todo momento y ha terminado volviendo a Madrid. Se ha ido para desconectar de la presión mediática porque sabe que hay muchos periodistas en la romería.

José ha aceptado que la relación entre Ana María y Gloria está rota, al menos eso es lo que cuentan en Viva la Vida. La andaluza trabaja en este programa de colaboradora, pero últimamente ha tenido un comportamiento desacertado. Se comprometió a conectar en directo para conceder una pequeña entrevista, pero se ha negado a responder a muchas preguntas.

Ortega Cano prefiere no saber qué ha sucedido exactamente entre su esposa y su hija, pues no quiere disgustarse más de la cuenta. Un reportero se ha acercado a él y le ha mandado callar porque pretende aliviar la tensión familiar. Los expertos en corazón saben que la relación no tiene arreglo y que ha terminado para siempre.

José Ortega Cano huye para no dar explicaciones

José sabe que Ana María se había comprometido con Viva la Vida para conectar en directo y responder a algunas preguntas. Él no quería participar, así que se ha marchado a Madrid y supuestamente está molesto con todo lo que ha pasado. La agencia Europa Press ha sido testigo de varios momentos de tensión entre el matrimonio y en Telecinco han ampliado la información.

“Ana María, ¿tú eres consciente de que con la entrevista que has dado te has cargado tu matrimonio? Has tocado hueso, sabemos lo que son Gloria y José para Ortega. No has ido a tirar contra la hermana de Ortega, los cañonazos han ido ahora a sus hijos”, ha preguntado un tertuliano.

La diseñadora no ha respondido, ha hecho como si no estuviera escuchando a su compañero y este comportamiento ha generado polémica. “Llevo desde 2004 en la televisión y he ido a El Rocío un montón de veces. Por el pinganillo se escucha perfectamente, a tus amigos les dices que paren un poquito y nos contestas”, ha comentado Raquel Bollo.

José Ortega Cano podría estar dolido y molesto

José ha abandonado Huelva antes de tiempo, a pesar de que le prometió a su mujer que iba a estar en la romería. Emma García ha conectado con Ana María y le ha preguntado sobre este tema para intentar que los rumores no vayan a más. “¿El motivo de la marcha de Ortega Cano de El Rocío es que le han contado los titulares y las respuestas de tu entrevista?”.

La mujer de Ortega Cano no ha respondido a nada, pero sabe mejor que nadie que su relación con Gloria Camila ha terminado. El torero ha aceptado que hay mucha tensión entre ellas y prefiere no dar su opinión para no tener que posicionarse. Hay quien piensa que este enfrentamiento será clave en la trayectoria del matrimonio.