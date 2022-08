José Ortega Cano y las lágrimas que confirman la gravedad de su estado de salud

José Ortega Cano tiene muy preocupado a todo su entorno. Y es que, después de ver al torero llorar, sus seres queridos no han podido evitar preocuparse por su estado de salud.

Desde que Ana María Aldón regresó a la vida pública tras casi un mes totalmente desaparecida, los rumores de separación en el matrimonio no han dejado de crecer.

Aunque ambos han asegurado que todo está bien, lo cierto es que, a día de hoy, todavía no se les ha visto hacer vida juntos.

| Telecinco

A partir de este momento, José Ortega Cano ha protagonizado algún que otro escándalo público. El último se produjo el pasado 27 de julio mientras paseaba junto a su hijo pequeño por las calles de Costa Ballena (Cádiz).

Unos reporteros de Sálvame se acercaron a él para preguntarle sobre las últimas novedades de su matrimonio, cuando el diestro saltó por los aires.

"¿Qué queréis? ¿Qué me ponga violento? ¿Qué vaya a la cárcel? ¿Qué llame a la Policía? ¿Qué queréis, qué queréis? Qué me dejéis tranquilo", gritaba con todas sus fuerzas Ortega. "Llamo ahora mismo a la Policía, qué me dejéis tranquilo".

Ahora, toda la familia de José Ortega Cano está muy preocupada por el estado de salud del maestro. Y es que acaba de salir a la luz una importante información que va a suponer un antes y un después en sus vidas.

José Ortega Cano se entera de la exclusiva

José Ortega Cano no entiende en qué momento su relación con Ana María Aldón se ha ido a pique. El torero se acaba de enterar, a través de Sálvame, de que su matrimonio está totalmente roto y que no tiene solución.

Este miércoles, 3 de agosto, Kike Calleja ha soltado la gran bomba del verano. Y es que todo apunta a que el reportero acaba de reventar la próxima exclusiva que la diseñadora tenía preparada para anunciar su separación.

"Ana María Aldón le ha dicho a una persona muy amiga de Ortega Cano y de ella que se ha marchado a Madrid porque tiene trabajo por hacer, probablemente, veamos dentro de poco una exclusiva o una entrevista", ha comenzado explicando el periodista.

| Telecinco

"Le ha contado a esta amiga que su matrimonio está completamente roto, que no hay solución, que no aguanta más y que, por eso, se ha marchado del domicilio que tiene José Ortega Cano en Costa Ballena".

Calleja también ha hablado sobre las declaraciones que hizo Gema Aldón en el Deluxe y ha dejado caer que puede que volvamos a ver a la joven muy pronto. "También le ha dicho a Gema que todavía le quedan muchas más cosas que dar en televisión, porque se quiere pagar un máster en Madrid".

"Es cuestión de días o semanas que Ana María salga en portada y confirme la noticia", ha finalizado el reportero, dejando a José Ortega Cano totalmente destrozado.

José Ortega Cano preocupa a sus seres queridos

Tras hacerse pública esta información, ha sido el propio Rafa Mora el que ha asegurado que todos los seres queridos de José Ortega Cano están muy preocupados por su estado de salud.

"Ana María habría tomado la decisión de separarse. Él tiene amigos en Costa Ballena y ha trasmitido sus sentimientos a esta gente, a su gente de plena confianza. A mí me trasladan que Ortega, en un momento dado, rompe a llorar", ha asegurado el colaborador.

| Trendings

"Me da respeto contar estas informaciones sobre el maestro porque sabéis que tengo buena relación con él. Está muy triste, muy desesperado. Él ha hecho todo por retener a Ana María a su lado, pero la realidad es la que es".

"Según me traslada el entorno de Ortega Cano, ella necesita un tiempo, y los amigos están muy preocupados por el estado en el que está el maestro", ha finalizado el tertuliano, dejando clara la situación.