José Ortega Cano y los insultos durante la crisis que hacen llorar a quien más quiere

José Ortega Cano ya no puede más. Y es que, desde que Ana María Aldón ha regresado de su retiro, su vida se ha convertido en un auténtico infierno. Hasta el punto que ha tenido que ver como uno de sus seres queridos ha sido cruelmente insultado públicamente.

El pasado sábado, 16 de julio, y tras casi de un mes desaparecida, la mujer del torero regresó a nuestras vidas en una entrevista que no dejó indiferente a nadie. La diseñadora no tuvo problemas en confesar que la familia de su marido no le ha puesto las cosas muy fáciles.

Aunque aseguró que su problema no tiene nada que ver con el diestro y que, a día de hoy, siguen juntos, lo cierto es que durante su entrevista en Déjate querer lanzó alguna que otra pulla a los seres queridos del maestro.

"Es mi marido quien debería haber puesto límites. Pienso que podría haber habido soluciones. Para mí, algo importante, hubiese sido que dijera 'esta es mi mujer y la respetáis, os guste o no'".

Ahora, José Ortega Cano ha tenido que ver a una de las mujeres de su vida romperse totalmente tras recibir a través de las redes sociales unos duros mensajes llenos de odio.

José Ortega Cano no está dispuesto a permitir esta clase de insultos

José Ortega Cano está muy harto y esto es algo que ya ha confesado públicamente. Pero los últimos mensajes que ha recibido su hija Gloria Camila a través de Instagram son la gota que ha colmado el vaso.

Este domingo, 17 de julio, la influencer compartió una serie de insultos y amenazas que ha recibido por parte de otro usuario. Y es que, según se ha podido ver en las historias de la televisiva, ya se han sobrepasado todos los límites.

"Métete en la droga como tu hermano y deja de promover el odio hacia los animales, malnacida. Maldita la hora en la que te trajeron a este país, hija de put***", se puede leer en uno de los comentarios.

"Es una vergüenza que tengan a una gilipoll*** como tú en la televisión. A los pro taurinos como tú, a la basura. Zorr***".

Esta persona va más allá y, también, ha cargado con dureza contra José Ortega Cano. "Ana María Aldón es española, tú no. A ti te adoptó un mariquita reprimido, asesino de animales, que solo te enseñó maldad y a ser ruin".

La hija de José Ortega Cano tomará medidas

Tanto José Ortega Cano como su hija coinciden en que este tipo de mensajes incitan al odio, por eso, no están dispuestos a dejar pasar la situación. "¿Y con esto qué hacemos?".

"¿Nos tienen que apuñalar para que nos hagáis caso? ¿Nos tenemos que suicidar para que se nos escuche? ¿Tenemos que llorar por la calle para que sepáis que hacéis daño y que sufrimos?", se ha lamentado Gloria Camila.

"¿Nos vamos nosotros del país para que no nos sigan haciendo esto? ¿Dónde está el límite en las redes sociales? ¿Dónde se quedó la humanidad y el respeto?", ha criticado con dureza la hija del diestro.

"Pagamos y pagamos, pero luego en lo importante no os veo actuar. Llevo como año y medio esperando respuesta a denuncias de amenazas e insultos fuertes", se ha quejado, haciendo referencia al cuerpo de Policía.

Además, ha compartido también lo que el reglamento oficial de esta red social dice acerca del lenguaje o simbolismo que incitan al odio.

Y, para sorpresa de muchos, los insultos que ha recibido la hija del torero pueden que no sean penalizados. "Es posible que permitamos el lenguaje que incita al odio si se comparte para denunciar o para concienciar a la persona. En estos casos, deberás expresar tu intención con claridad".

Entre los contenidos que Instagram puede eliminar se encuentran las "fotos con contenidos o símbolos que incitan al odio, como, por ejemplo, esvásticas o signos de supremacía blanca".

También, pueden llegar a penalizar las "fotos o vídeos con subtítulos que incitan a la violencia o atacan a una persona por ser quien es" y las "amenazas específicas de daño físico, robo o vandalismo".