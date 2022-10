José Ortega Cano impide que la madre biológica de sus hijos cometa una locura

José Ortega Cano ha atravesado un mal momento, pero ha dejado atrás todas las polémicas que le obligaron a retirarse del foco. Ha vuelto con más fuerza que nunca y está dispuesto a hacer cualquier cosa para demostrar que nadie puede apagarle. Lo primero que ha hecho ha sido hablar alto y claro sobre la adopción de sus hijos Gloria y José Fernando.

José Ortega Cano asegura que “hay mucha maldad en el mundo”, pero no por ello dejará de luchar: quiere llegar hasta el final. Hace unos años Antonio David Flores aseguró que había “irregularidades” en la adopción de los colombianos. El torero no ha entrado en detalles para proteger a su familia, pero garantiza que está todo en orden.

José es consciente de que la madre biológica de sus hijos puede regresar en cualquier momento y ha evitado que haga una locura. Ha eliminado de un plumazo las esperanzas de esta mujer, pues ha dejado claro que no piensa rendirse fácilmente. Es probable que dé marcha atrás y que no conceda la entrevista que supuestamente está negociando.

José ha hablado en Fiesta, programa presentado por Emma García, para demostrar que no tiene nada que esconder. Es cierto que ha intentado retirarse, pero no por miedo, quería desaparecer del foco por el bien de su salud mental. El problema es que sus hijos se han visto salpicados por un escándalo que no les corresponde, por eso ha regresado.

Ortega Cano cuenta con un apoyo fundamental en este conflicto: su exmujer Ana María Aldón está dispuesta a ayudarle. Ya no están casados, de hecho los trámites de divorcio avanzan a pasos agigantados, pero la andaluza tiene buen fondo. Sabe que la adopción de Gloria y José Fernando es un asunto serio, así que hará lo posible por el bien de su antigua familia.

José Ortega Cano asegura que no tiene miedo

José ha reaparecido en una entrevista que marcará un antes y un después en su carrera: vuelve a ser el mismo que antes. Es cierto que tiene detrás una reputación intachable, es un torero excelente, pero también un profesional de la prensa rosa. Ha respondido a todas las polémicas de momento, incluido a todo lo relacionado con Patricia Donoso.

Ortega ha asegurado que la revolución de Patricia, quien ahora se ha convertido en colaboradora de Sálvame, va a terminar. Ha puesto el asunto en manos de sus abogados y ha prometido que no va a rendirse hasta hacer justicia. Considera que está siendo víctima de una campaña injusta, pero tiene mucho ánimo y sabe que nadie podrá con él.

Está especialmente preocupado por su hija Gloria, quien se ha retirado a un hotel en un paradero desconocido. La joven sabe que su madre real está a punto de hacer una locura, pero el torero lo ha impedido en el último momento. La protagonista de esta historia se estaría pensando dar el paso final: ya no tiene tantas ganas de hablar.

José Ortega Cano manda un mensaje importante

José ha aprovechado su presencia en Fiesta para mandar un mensaje: ya no es el mismo, tiene mucha más fuerza y energía. “Tendremos que ver quién ha dado ese tipo de noticia porque puede ser una cosa inventada”, declara para el citado medio. Con esto ha dejado claro que pondrá todo su empeño para frenar al periodista que está hablando de los orígenes de sus hijos.

Ortega Cano ha declarado en varias ocasiones que se trajo a Gloria y José Fernando con una ilusión tremenda. Quería ser padre y no hubo ninguna anomalía en el proceso, dato que puede demostrarse con el paso del tiempo. Si no hubiera sido así ya habrían salido las pruebas a la luz, los rumores no bastan en este tipo de asuntos.