José Ortega Cano habla de su vuelta a prisión y pide ayuda para frenar lo imposible

Nuevamente, se suma otro mazazo en la vida de José Ortega Cano. El extorero, desde que se estrenó el documental de Rociíto, Rocío, contar la verdad para seguir viva, no ha tenido ni tan solo un minuto de descanso de los focos mediáticos.

Además, la situación de acoso por parte de la prensa empeoró considerablemente cuando se hizo pública la noticia de que el diestro y Ana María Aldón estaban atravesando una grave crisis matrimonial.

| EP

Especialmente en mayor medida cuando el padre de Gloria Camila fue testigo de las intervenciones de su mujer en distintos platós. En primer lugar fue en Déjate querer, donde la diseñadora relató cómo se encontraba tras estar desaparecida por semanas.

Más tarde, se sentaba en el programa donde colaboraba, Viva la Vida, para intentar esclarecer su verdadera situación con el extorero. A partir de entonces, todavía más rumores han surgido en torno a la pareja y ya llega un punto en que Ortega Cano ha explotado.

Sin duda alguna, no es la primera vez que el diestro estalla frente a las cámaras. Es preciso recordar que ya lo hizo hace unos días cuando fue preguntado si era cierta la teoría de que se había separado definitivamente de la madre de Gema Aldón. No obstante, en esta ocasión no ha podido contenerse y ha explotado como nunca.

José Ortega Cano pierde los papeles

Es un hecho que en las últimas semanas, Ortega Cano ha estado viviendo una auténtica pesadilla. El acoso y odio recibido por parte de los medios y los fans de Rocío Carrasco, le han hecho la vida imposible.

Por otro lado, nada ha ayudado a esta situación la crisis que está atravesando con su mujer. Lo cierto es que ya ha tenido varios encontronazos con los periodistas que insisten en hablar con él por este motivo. En cuanto a Ana María, su última intervención en Viva la Vida alimentó aún más los rumores de separación.

| GTRES

"Yo te confirmo que seguimos en la misma casa y estar, estamos, pero ahora mismo mi prioridad soy yo. Por ahora, no quiero hablar y mi prioridad soy yo, algo que él está respetando porque me está viendo y sabe que no estoy bien. Si en algún momento tenemos que dar una información, seremos nosotros los que la daremos", aclaraba.

A partir de entonces, los medios han ido atando cabos y algunos ya tienen, lo que parece ser, una respuesta definitiva a este escándalo. Asimismo, Lecturas ha publicado una exclusiva que afirma que la pareja ya hace vida por separado. Además, ha asegurado que la diseñadora, tras finalizar el programa de Emma García, tuvo una fuerte discusión con, nada más y nada menos, Gloria Camila y su marido.

Sin duda, una información que no se les ha pasado por alto a los periodistas que querían preguntar al extorero al respecto. Aunque los medios presentes llevaban la fiesta en paz, lo cierto es que el diestro no opinaba de la misma manera.

"¡Dejadme, dejadme! ¡No te atiendo porque no! ¡Dejadme tranquilo!", estallaba nada más ver a la prensa. En ese momento, José Ortega Cano estaba paseando en bicicleta con su hijo, José María, en Costaballena.

"¿Queréis que me ponga violento, que vaya a la cárcel? Que me dejéis tranquilo, ahora mismo que me dejes tranquilo", exclamaba furioso. Lejos de acabar con la discusión, aprovechó la oportunidad para desmentir la información de Lecturas. "¡Eso es mentira, oiga, eso es mentira!", gritaba perdiendo el control.

"Ya han conseguido que no pueda salir de mi casa. ¡Qué no quiero nada! ¡Qué me dejen tranquilo, por favor!", explotaba.

Un familiar pondrá contra las cuerdas a Ortega Cano

No cabe duda de que Ortega Cano está exhausto de la situación que está viviendo en estos últimos tiempos. Por otro lado y para su desgracia, todo apunta a que el acoso mediático no cesará, al menos por lo pronto.

Y es que la hija de su mujer Ana María, Gema Aldón, se sentará en el Deluxe este mismo fin de semana. "Tiene muchas ganas de hablar, de dar su opinión. Hay algo que le duele y es que nadie le ha preguntado por las polémicas que está teniendo ella", desvelaba una reportera de Sálvame.

Asimismo, la joven aparecerá en el mencionado espacio para intentar aclarar, de una vez por todas, esta situación familiar tan polémica. De manera que, lo más seguro es que José Ortega Cano pague las consecuencias de esta entrevista y, nuevamente, tenga que lidiar con la presencia de la prensa.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón