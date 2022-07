José Ortega Cano y la foto acompañado que le ha costado la separación

José Ortega Cano se desenvuelve mejor que nadie dentro de la prensa del corazón, pero está cansado de justificar sus movimientos. Muchos periodistas aseguran que se está divorciando de Ana María Aldón, pero nadie ha podido demostrar esta noticia. No es la primera vez que el torero tiene que resolver este tipo de situaciones, pasó por lo mismo cuando estaba con Rocío Jurado.

José Ortega Cano, según cuenta Rociíto, tuvo muchos problemas con Jurado porque supuestamente llevaba una vida secreta. La mujer de Fidel Albiac asegura que existen unas fotografías de torero acompañado de alguien que rompieron el corazón de la Más Grande. “Ella conoce lo que es Ortega Cano, sabe y tiene información de cosas que él hace y no debe de hacer”, desliza Rocío.

| Telecinco

José, siguiendo el testimonio de Rocío, no fue sincero con la coplera y su presunta falta de honestidad hizo mucho daño. “A mi madre le parecía una tomadura de pelo que ella se fuera a trabajar y él tuviera una serie de actitudes en España que no considera correctas”. No ha entrado en detalles, quizá por evitar futuras demandas, pero asegura que existen pruebas que demuestran su verdad.

José siempre ha dejado claro que estuvo muy enamorado de Rocío Jurado, de hecho sigue sintiendo pasión por ella. Ana María Aldón, actual mujer del maestro, ha llegado a manifestar su descontento porque en ocasiones se ha sentido inferior a la cantante. Muchos periodistas desmienten a Rociíto y garantizan que Ortega Cano nunca le faltó el respeto a la Más Grande.

El padre de Gloria Camila está cansado de justificarse y ha desaparecido de la prensa del corazón sin dar demasiadas explicaciones. Lo que ha aclarado es que no va a consentir más mentiras, así que pondrá todo lo que considere injusto en manos de sus abogados. Carrasco no le tiene miedo, por eso ha contado todo lo que sabe e incluso ha aportado cierta documentación.

José Ortega Cano lo ha dado todo por perdido

José es consciente de que las supuestas fotos que demostrarían su falta de sinceridad le han costado su separación de Rociíto. Entre ellos ya no hay absolutamente nada porque Carrasco no le perdona que presuntamente no le contara la verdad a su madre. “Mi madre era una mujer que lo había dado todo en esa relación y no se merecía las situaciones que se generaban”.

| Europa Press

Ortega Cano conoce mejor que nadie cómo funciona el mundo del corazón y sabe que las palabras de Rocío darán de qué hablar. Le ha acusado de llevar una vida secreta al lado de una compañía misteriosa, aunque no ha dado demasiados detalles. Lo que sí quiere dejar claro es que existen pruebas, por eso Jurado estuvo a punto de separarse.

“Mi madre compró fotos de Ortega para protegerle y no te voy a decir qué, cómo ni por qué. Es algo que ella me cuenta y no voy a entrar ahí porque a las alturas en las que estamos es innecesario”. Supuestamente la cantante no se divorció por sus hijos pequeños, los niños que adoptaron en Colombia.

José Ortega Cano está en una situación delicada

José sabe que la prensa está deseando que se pronuncie, pero no lo hará en ningún plató porque quiere hacerlo delante de un juez. Rocío le ha acusado de tener una relación a espaldas de Rocío Jurado y garantiza que la cantante consiguió pruebas. Rociíto se entera de esto porque Jurado necesitaba compartir el secreto y le hizo partícipe del mismo.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

“Ella era dada a dejarme notas y se encargó en vida de contarme y de hacerme partícipe de todo, además de lo que he vivido. No te voy a decir el qué ni cómo ni con quién, pero me plantea que tiene algo”, confiesa la mujer de Fidel Albiac. Carrasco prefiere no profundizar porque sabe que la identidad de la presunta tercera persona generaría controversia.