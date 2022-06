José Ortega Cano elige a otra después de confirmar lo de su nuevo hijo

José Ortega Cano ha estado casado con la cantante más famosa del país, así que sabe perfectamente cómo lidiar con los periodistas. El problema es que se han incorporado demasiados conflictos a la ecuación y cada vez tiene menos ganas de dar explicaciones. La revista Semana ha anunciado que ha elegido a otra mujer para celebrar un momento especial: la graduación de Gloria Camila.

José Ortega Cano llamó la atención de todos los medios porque el programa Socialité anunció una noticia completamente sorprendente. Hablaron con el entorno del torero y alguien filtró que supuestamente Ana María Aldón quería quedarse embarazada. Este nuevo hijo cambiaría la situación actual, pero parece que la información no era del todo correcta.

| Europa Press

José ha confirmado, con el paso del tiempo, que Ana María no está esperando ningún bebé y que la noticia estaba sacada de contexto. Es cierto que la diseñadora reconoció en Viva la Vida que le encantaría volver a ser madre, pero no aseguró que cumpliría el deseo. En Telecinco, se tomaron sus declaraciones al pie de la letra y hablaron con fuentes que corroboraron la exclusiva.

José Ortega Cano tendrá que esperar un tiempo para volver a ser padre, si es que termina tomando la decisión, porque ahora tiene muchos asuntos pendientes. El periódico La Razón insinúa que vuelve a estar en crisis con Ana María y los últimos hechos no ayudan a pensar lo contrario. El torero ha reaparecido al lado de otra mujer: Marina, la persona que le ayuda en las tareas domésticas.

Gloria Camila no es una simple colaboradora, también estudia cuando tiene tiempo libre y ha terminado un máster muy especial para ella. Ha celebrado una graduación por todo lo alto y ha sorprendido que Ana María Aldón no estuviera presente. Si estaba Marina, pues es un miembro más de la familia y adora a la tertuliana de Ya son las 8.

José Ortega Cano deja de esconder el secreto

José está de plena actualidad y no quiere que la prensa le pregunte por ningún tema comprometido, pero ha salido de su domicilio. Lo ha hecho en compañía de otra mujer, de Marina, una de las pocas personas en las que puede confiar. Ana María no ha estado presente en la reunión familiar y algunos periodistas aseguran que esto ha acentuado los problemas matrimoniales.

| España Diario

Ortega Cano adora a su hija y no consiente que nadie hable mal de ella, por eso, le habría frenado los pies a su esposa. En la revista Diez Minutos, aseguran que la relación está “en la cuerda roja”, mientras que en Semana garantizan que la crisis se ha reavivado. Si había alguna posibilidad de que el matrimonio tuviera un nuevo hijo ha desaparecido por completo.

Ana María Aldón ya no se calla y ha dejado de esconder que su conexión con Gloria no es buena. Hace unos meses pasaban tiempo juntas, pero desde hace mucho tiempo no tienen nada en común. Las dos trabajan de colaboradoras en Telecinco y quizá sepan que son competencia directa, por eso están tan distantes.

José Ortega Cano ha pedido ayuda

José se ha sentado a hablar con su mujer y con su hija, entiende que tengan diferencias, pero no tolera determinados atrevimientos. Les ha pedido ayuda para intentar parar el escándalo, pues como la prensa tome las riendas están perdidos. La actitud de Gloria Camila, posando sin la compañía de Ana María, no ayuda a normalizar la situación.

El viudo de Rocío Jurado fue padre de su último teniendo cierta edad, así que a nadie le extrañaba que quisiera ampliar la familia. Sin embargo, el paso del tiempo ha confirmado que todo era un deseo que no ha terminado haciéndose realidad. Es posible que nunca se lleve a la práctica, pues las circunstancias familiares son más delicadas que nunca.

El torero ha elegido a Marina para disfrutar de la graduación de Gloria. Su esposa se ha quedado fuera del evento, aunque quizá no haya asistido por otros compromisos.