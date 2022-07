José Ortega Cano está durmiendo con alguien especial durante su crisis con Ana María

José Ortega Cano está pasando por uno de las situaciones más complicadas de toda su vida. Pero, a pesar del mal momento por el que está pasando su matrimonio, el diestro está compartiendo lecho con una persona muy especial para él.

Hace casi un mes, la familia Ortega se convirtió en la protagonista indiscutible de la prensa social de nuestro país. Y es que, sin previo aviso, Ana María Aldón decidió coger todas sus cosas y desaparecer del mapa.

| Europa Press

Desde entonces, no ha habido ni un solo día en el que la mujer del diestro no haya sido el tema principal de los diferentes programas de Telecinco. Y es que el desconocimiento de todo lo que había pasado hizo que los rumores empezaran a surgir.

Ahora, ha salido a la luz la situación sentimental por la que está pasando el matrimonio del torero y la diseñadora. Según se ha confirmado, el padre de José Fernando estaría pasando las noches con una persona muy importante para él.

El secreto de Ortega Cano sale a la luz

José Ortega Cano está muy bien acompañado a pesar de la complicada situación por la que está pasando su matrimonio. Y es que acaba de salir a la luz que, desde hace unos días, el diestro ya no pasa las noches solos.

Este sábado, 16 de julio, el mundo del corazón se quedó totalmente de piedra al escuchar las polémicas declaraciones que Ana María dio durante su entrevista en el programa Déjate querer.

Después de asegurar que se le pasó por la cabeza acabar con su vida y que no lo hizo "porque mi niño me necesita mucho", la diseñadora no tuvo problemas en compartir cómo se encuentra.

"No estoy enfadada, estoy triste. He aguantado mucho y él también, pero ha llegado un momento que no he podido más", aseguró visiblemente afectada la mujer del diestro.

| Telecinco

"Hay situaciones que se podían evitar, pero no se evitan. Cuando se pasan ciertos límites hay que retirarse para reflexionar".

Tan solo un día después de esta polémica entrevista, la tertuliana de Telecinco acudió al plató de Viva la vida para aclarar todas las dudas de sus compañeros de trabajo. "Estoy rota y en pedazos, pero aquí estoy".

Uno de los puntos que Ana María no pudo esquivar fue su relación con José Ortega Cano. Y es que, durante todo este tiempo, los rumores de una posible separación no han dejado de crecer. "¿Te has separado?", le preguntó directamente Emma García.

De forma muy contundente, la diseñadora quiso dejar claro que su matrimonio sigue adelante, a pesar de todas las cosas que han pasado en las últimas semanas.

"Si estamos juntos", respondió, poniendo punto y final a este tema. "No hay una separación física, dormimos bajo el mismo techo, comemos…".

| La Noticia Digital

Aunque aclaró esta duda, la pareja sentimental de José Ortega Cano aseguró que lo más importante para ella, ahora mismo, es su recuperación.

"Lo que tiene que haber es una eminente recuperación por mi parte. Estoy en el momento en el que tengo que mirar por mi salud mental y trabajo para ello; y lo demás no es que no me importe, sino que sé cuál es mi prioridad".

"Cuando me vio mal, me llamaba todo el rato. Él es una persona muy cariñosa, tierna y te lo hace llegar", confesó públicamente. "No digo que no haya crisis porque la primera que tiene una crisis emocional soy yo".

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Otra de las cuestiones que quiso aclarar, fueron los sentimientos que tiene hacia Ortega Cano. "Claro que quiero a mi marido si no no estaría con él y supongo que mi marido también me quiere, si no me quisiera no estaría a mi lado".