José Ortega Cano desvela que pasó en la cárcel después de encerrarse en la celda

José Ortega Cano ha hablado sin pelos en la lengua de todo lo que sucedió cuando entró en prisión para cumplir condena con la muerte de Carlos Parra.

El pasado 28 de mayo de 2011, el marido de Ana María Aldón se vio involucrado en el terrible accidente que acabó con la vida de Parra, un hombre que vivía en las inmediaciones de donde se produjo dicha desgracia.

Según contó Ortega Cano hace unos años durante su entrevista con Bertín Osborne, "iba a dejar a mi hija en un pueblecito cercano de donde estábamos […] La dejé, volví y, al volver, me entró un vahído y ya no me acuerdo de más".

"Cuando recupero la conciencia, me entero de que había muerto una persona y me quise morir. Me arrepentí y pedí perdón a la familia".

Y, aunque en un principio se habló de que el maestro iba bajo los efectos del alcohol, finalmente el Juzgado Penal número 6 de Sevilla anuló dicha prueba, alegando que se había roto la cadena de custodia en el hospital donde fue ingresado.

Tras una larga batalla legal, el padre de Gloria Camila fue condenado a dos años, seis meses y un día de cárcel por un delito de homicidio por imprudencia grave y contra la seguridad vial.

Además, tuvo que pagar una indemnización de más de 150.000 euros a la familia de Parra y se le retiró el permiso de conducir durante tres años y medio.

Ahora, 11 años después de este terrible accidente, José Ortega Cano ha hablado sobre todo lo que sucedió dentro en aquella celda durante los más de dos años que estuvo cumpliendo condena en ella.

Ortega Cano cuenta todo lo que pasó durante su condena

José Ortega Cano no ha tenido ningún problema en hablar sobre este tema en algunos de los programas de Mediaset España. Primero, se abrió con Bertín Osborne en Mi casa es la tuya y, después, decidió contar todos los detalles en el ya desaparecido Viva la vida.

El pasado 23 de agosto de 2021, el diestro acudió a este formato para hablar, entre otras cosas, de cómo vivió él esta traumática experiencia. Y, al contrario de lo que todos podíamos imaginar, el torero consiguió adaptarse muy rápido a la vida en prisión.

"No tenía miedo, pero sí estaba apenado por todo lo que dejaba fuera. Algo tengo que me gano a la gente enseguida, hasta los más fuertes y los más fieros estaban comiendo de la mano. Me hice amigo de todos y todos me querían mucho".

Después de reconocer que no lo pasó mal durante todo este tiempo, Ortega Cano decidió compartir algunos detalles de su celda. "En mi celda puse fotos de Rocío Jurado, de Ana María, de mis niños… Me habitué".

El torero no quiso finalizar su intervención en televisión sin antes dedicarle unas palabras a la familia de Carlos Parra. "Pasó una cosa a la que todavía no le he encontrado el motivo por el que pasó. La familia y esa persona fue un palo muy gordo para mí y... ¿Qué te voy a decir?".

Ortega Cano todavía tiene que lidiar con los fantasmas del pasado

A pesar de que ya han pasado más de diez años de la muerte de Carlos Parra, José Ortega Cano no ha conseguido pasar página. Y es que, hay muchas personas que no están dispuestas a olvidar lo que sucedió aquel 28 de mayo del 2011.

Hace unos días, y coincidiendo con la primera salida de tono del diestro en televisión, un usuario de Twitter acudió a su cuenta en esta red social parar mostrar todo su apoyo a la familia del fallecido.

"Todo mi apoyo a la familia de Carlos Parra que Ortega mató y dijo que no iba borracho aunque triplicara el mínimo, y jamás les pidió perdón. Este hombre es un sinvergüenza. Y es muy de narcisista ir de víctima".