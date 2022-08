José Ortega Cano despierta la pasión de dos mujeres que no dudan en pelear por él

José Ortega Canoha conseguido dividir a toda España. Y es que, tras sus últimas intervenciones públicas, dos de las mujeres más importantes de la pequeña pantalla se han enzarzado en una fuerte discusión por él.

Desde hace varios meses, el torero y el resto de su familia han sido los protagonistas indiscutibles de la prensa social de nuestro país.

| La Noticia Digital

Los desencuentros dentro de este cocido clan y los rumores de separación entre el patriarca y Ana María Aldón se han convertido en los temas favoritos de todos los programas y revistas del corazón.

El pasado viernes, 29 de julio, la hija de la diseñadora acudió al plató del Deluxe para hablar de los problemas que existen en la casa de José Ortega Cano y de todos los que han tenido que aguantar su madre y ella con su familia política.

Ahora, el torero se ha vuelto a convertir en el centro de todas las miradas. Y es que dos de las periodistas más relevantes de Mediaset España han protagonizado una de las grandes broncas del verano.

José Ortega Cano, protagonista de un tenso encontronazo

José Ortega Cano se ha convertido en el protagonista principal de la última gran bronca de El programa del verano. Este lunes, 1 de agosto, este programa de Telecinco centró gran parte del Club social a comentar, entre otras cosas, las novedades sobre la familia del torero.

El detonante de la fuerte discusión entre Paloma García-Pelayo y Beatriz Cortázar fue, precisamente, las últimas palabras de Gloria Camila en televisión.

Ambas colaboradoras tienen opiniones muy diferentes sobre el papel que desempeña la hija de Ortega Cano en la cadena. Y es que, a pesar de decir que es mejor lavar los trapos sucios en casa, es ella misma la que habla sin pelos en la lengua en los formatos en los que trabaja.

| Mediaset

"Es una situación complicada para todos porque están implicados cada uno. Yo entiendo que Gloria en el momento que tiene que seguir siendo colaboradora de un programa tiene que dar su punto de vista", comenzó opinando Paloma García-Pelayo.

"Lo da de un conflicto que ella misma está diciendo que no se soluciona desde un plató de televisión, pero lo dice desde un plató de televisión".

"Pero no ahonda", le interrumpió Antonio Rossi, lanzando un capote a la hija de Ortega Cano. Y es que el periodista quiso hacer una comparativa entre las intervenciones de Gloria Camila y la entrevista de Gema Aldón en el Deluxe.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

"Sigo. Es verdad que no ha levantado o no ha ido en contra de Gema directamente, pero no se puede decir 'quiero suavizar' cuando ese mensaje lo comparte y termina trascendiendo y no se puede decir que todo se quede dentro cuando hablas. Están todos implicados", continuó su compañera.

"El discurso desde un plató de 'dejarlo todo para casa', si fuera así, entonces tendrían que desaparecer todos [mediáticamente hablando]. Entonces, como están continuamente en ellos, no utilicemos esos argumentos", añadió a continuación.

| Mediaset

Fue en ese momento cuando se produjo el gran encontronazo entre ella y Beatriz Cortázar, quien no se lo pensó dos veces a la hora de dar la cara por Ortega Cano y su familia. "No están continuamente, Paloma, no me parece justo", le recriminó.

"¿Pero cómo no van a estar continuamente, Beatriz?", se preguntaba Paloma sin creerse lo que acababa de escuchar. "Gloria está de colaboradora para hablar y otro día tendrá que hablar del reencuentro de Anabel y de lo que pase en Mallorca…", le respondió Cortázar.

"Vístelo como quieras, pero el interés principal es Gema y Ana María Aldón y el conflicto familiar que hay", aseguró García-Pelayo muy molesta. "Para ti y para mí, claro", apuntó Cortázar a continuación. "No, para ti y para mí y también para la productora que la contrata, para el público y para todos", sentenció Paloma.