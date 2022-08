José Ortega Cano descubre que su heredera ha renunciado porque es incapaz de perdonar

José Ortega Cano conoce mejor que nadie cómo funciona el mundo del corazón y sabe que lo único que puede hacer es apartarse de todo. Su mujer y su hija se han enzarzado en un conflicto que no va a terminar bien y él no quiere salir perjudicado porque no está en su mejor momento. Gloria Camila ha desvelado que padece ciertos problemas de salud y que debe estar tranquilo y en un segundo plano.

José Ortega Cano está en el punto de mira porque, según cuentan en Telecinco, ha beneficiado en su herencia a su hija Gloria. Supuestamente ha puesto la casa familiar a su nombre y Ana María Aldón se ha quedado desprotegida. La diseñadora no quiere el dinero del torero, pero tampoco consiente que su hijo cambie de ritmo de vida después de una posible separación.

| Europa Press

José ha descubierto que su principal heredera ha renunciado a todo: no quiere tener ningún tipo de relación con Ana María. Prueba de ello es que ha dejado de seguirla en las redes sociales, está cansada de disimular y no quiere saber nada de ella. Este gesto es significativo porque demuestra lo que muchos periodistas llevan tiempo contando: la colombiana tiene demasiado carácter.

José ha asumido que la situación ha terminado de mala manera y que no hay remedio posible porque su hija no quiere perdonar. Gloria asegura que llamó a su madrastra y que no obtuvo respuesta, detalle que le sirvió para dejar de insistir. De momento quiere estar lejos de ella, por eso ha dejado de seguir sus redes sociales y no habla del tema con la prensa.

El viudo de Rocío Jurado está atravesando un momento delicado porque Rociíto está acusándole de atrevimientos muy serios en Telecinco. La cadena está emitiendo un documental titulado En el nombre de Rocío que desmonta la imagen del torero. Supuestamente no se portó bien con la cantante mientras ella estaba enferma, eso es lo que cuenta Carrasco.

José Ortega Cano ha sabido invertir su patrimonio

José ha sido uno de los mejores toreros de su época, ha ganado mucho dinero en las plazas de toros y ha sabido invertirlo bien. Es propietario de varios negocios que no han hecho más que aumentar su fortuna y todo esto podría heredarlo Gloria Camila. Según la colaboradora Carmen Borrego, Ana María ha descubierto que la joven va a quedarse con la casa del maestro.

| Europa Press

Ortega Cano presumía hace unos años de la relación que mantenía su mujer con Gloria, pero la situación actual es muy diferente. La colombiana ha renunciado a esta amistad porque considera que se han cometido errores bastante serios. Aldón es una mujer nueva y no está dispuesta a dejarse pisar, por eso ha puesto las cartas encima de la mesa.

El maestro ha tomado una decisión para templar los ánimos: no concederá ninguna entrevista para hablar de este enfrentamiento. Está pasando el verano en Costa Ballena y las puertas de su casa están plagadas de periodistas que quieren saber más. Recientemente ha perdido los nervios con una reportera de Sálvame, pues no quiere saber nada de dicho programa.

José Ortega Cano necesita ayuda

José sabe que la única forma de frenar la guerra es dejar de pelear en los platós de televisión, cree que es un escenario inadecuado. Las únicas dos personas que le pueden ayudar en esto son Ana María Aldón y Gloria Camila. Deben llegar a un acuerdo cuanto antes porque el ánimo del torero es cada vez más débil y él no se lo merece.

Rociíto ha aprovechado la situación para contar lo que, según su punto de vista, Ortega Cano le hizo a Rocío Jurado. Le acusa de no haber tenido un buen comportamiento y asegura que la cantante quería separarse de él. El problema, siguiendo la versión de Carrasco, es que tuvieron hijos y que después estuvo enferma, por eso cambió de planes.