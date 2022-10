José Ortega Cano descubre que el embarazo de su mujer no va bien por un duro motivo

José Ortega Cano es uno de los toreros más influyentes, pero de un tiempo a esta parte se está hablando de él por otras razones. Rociíto le ha acusado de no tratar bien a Rocío Jurado, incluso le ha amenazado con llevar el asunto a los tribunales. Siempre había contado con el apoyo de su esposa para este tipo de batallas, pero Ana María Aldón ya no está con él.

José Ortega Cano ha confirmado su crisis matrimonial y ha intentado arreglar la situación pidiéndole a su mujer tener otra hija juntos. La diseñadora ha aceptado, pero con una condición que le ha dejado helado: no quiere quedarse embarazada de él. Piensa que la propuesta del diestro llega demasiado tarde, pues ella desea ampliar la familia desde 2020.

José ha descubierto que el nuevo embarazo de Ana María no va bien por un motivo sorprendente: quiere ser madre soltera. La andaluza se está esforzando mucho por tener buena relación con él, pero sabe que el amor se ha acabado. A todo esto hay que sumarle lo último que ha pasado en Viernes Deluxe: Ortega podría haber cometido un error.

José se ha enterado de lo que estaba pasando en Telecinco y ha llamado para frenar la historia, pero no lo ha conseguido. En Sálvame aseguran que le fue desleal a Aldón con una abogada llamada Patricia Donoso, aunque él lo ha negado. Ella ha aportado una serie de pruebas y como mínimo ha demostrado que eran amigos, ahora viene lo peor.

Ortega Cano ha sido acusado de haber engañado a Ana María Aldón mientras ella estaba “con nauseas” por su segundo embarazo. Patricia ha prometido que fue ella la que cortó el romance clandestino al enterarse porque le pareció “una situación grotesca”. La invitada del Deluxe ha sido muy clara: “Es demasiado antiguo, es interesante como amigo, pero no como pareja”.

José Ortega Cano ha dejado de insistir

José quería estar pendiente de la evolución de Ana María Aldón, pero ella no quiere saber nada de sus nuevas intenciones. Ha explicado que no dará el paso todavía, aunque promete que en un futuro cercano quiere quedarse en estado. Todo va mal para el torero, pues él no formará parte de este proceso, mucho menos después de la aparición de Patricia.

El viudo de Rocío Jurado ha prometido que no conoce a la abogada, simplemente ha sido educado con ella en ocasiones puntuales. Esta asegura que no está contando la verdad y ha enseñado unos mensajes que no dejan en buen lugar al diestro. “Quiere marcar los tiempos siempre, como las relaciones de antes, como pedir permiso para todo y así no funciona la vida”.

Ortega Cano ha aguantado el tirón, incluso ha aceptado llamar a Sálvame para dar su versión de los hechos. Según han contado, su hija Gloria Camila está al borde de un ataque de nervios porque no quiere ver a su padre en determinadas situaciones. Supuestamente Gloria era amiga de Patricia, de ahí viene todo y se siente bastante responsable.

José Ortega Cano ha dado explicaciones

José ha desvelado que va a llamar a su abogado y que en un periodo muy corto de tiempo Patricia Donoso recibirá una demanda. Ella le ha animado a hacerlo porque supuestamente tiene pruebas para demostrar que está contando la verdad. Según su versión, el torero le metió la mano debajo del pantalón mientras estaban viajando en el AVE.

“Yo sonreí para la foto y después me fui para la cafetería porque esas cosas no me gustan”, ha explicado en Viernes Deluxe. Gloria Camila está muy afectada, sabe que su padre no está bien y lo último que necesita es una nueva rival. El torero sigue asumiendo que no tendrá otro hijo con su esposa y el motivo es evidente: ella ha dejado de confiar en él.