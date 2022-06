José Ortega Cano descubre que Ana María quiere huir con su hijo y lo impide

José Ortega Cano siempre ha tenido buena relación con los medios, pero los últimos meses están siendo realmente complicados. Rociíto, hija de su primera mujer, ha puesto encima de la mesa teorías que no benefician a nadie y él ha salido perjudicado. Por si todo esto fuera poco, su esposa Ana María Aldón ha concedido una entrevista en Lecturas para aclarar la crisis matrimonial que han pasado.

José Ortega se ha sentado a hablar con Ana María, quien le avisó de que debía cambiar de comportamiento cuanto antes. El torero quiere llevar una vida tranquila porque ya ha disfrutado mucho de la fama, pero la madre de su hijo pequeño es muy activa. Le convenció para que fueran a la romería de El Rocío, ella quería huir allí para distanciarse de la presión mediática.

José ha impedido que los problemas matrimoniales vayan a más, pero la situación no deja de empeorar y ha perdido el timón. Accedió a viajar a Huelva para que su mujer se calmara, pero justo antes ha explotado una bomba que no ha dejado indiferente a nadie. Ana María ha atacado a Gloria Camila, hija del maestro, y la polémica no ha tardado en llegar a la familia.

José tiene que resolver a muchas preguntas y los reporteros se han trasladado hasta El Rocío, lugar donde ha huido Aldón, para aclarar la situación. No ha respondido a nada y ha sido bastante antipático, una actitud muy rara en él que no le hace ningún bien. “Haz el favor de callarte o tendréis un problema”, le ha advertido a un periodista y a un cámara.

Ortega Cano sabe que para su mujer era importante pasar unos días en El Rocío al lado de su hijo pequeño. El expadrastro de Rociíto no tenía ánimos, pero accedió a hacerles compañía para impedir que un nuevo problema azotara el matrimonio. Sin embargo, el remedio no ha sido efectivo porque no logra sentirse cómodo en Huelva.

José Ortega Cano impone sus normas

José Ortega Cano prefiere mantenerse al margen de la entrevista que Ana María Aldón ha vendido en Lecturas, pero es inevitable que le pregunten. La diseñadora ha explicado que su marido aceptó viajar a El Rocío con ella y su hijo, gesto que sirvió para unirles de nuevo. Supuestamente el distanciamiento está solucionado, aunque varios testigos aseguran que entre ellos hay mucha tensión.

La colaboradora de Viva la Vida ha intentado ser lo más sincera posible para evitar que su esposo se disgustase. “Nunca he hablado de la palabra crisis, puedo tener un disgusto por tonterías, que tampoco. No tenemos una relación tóxica y de machismo menos porque nos hemos conocido ya con unas edades y cada uno tiene su vida”.

Ortega Cano ha accedido a viajar a Huelva, pero no quiere hablar con ningún periodista porque no se siente con ánimo. Ha tenido varios encontronazos son la prensa y los medios se han hecho eco de esta actitud tan sorprendente. Rocío Jurado, su primer amor, le enseñó a ser amable con los reporteros y a no perder las formas en ningún momento.

José Ortega Cano ha descubierto el conflicto

José siempre ha pensado que su hija Gloria Camila disfrutaba de una amistad especial con su mujer, pero no es así. La diseñadora asegura que únicamente tienen un trato cordial y sus declaraciones no le han sentado bien a la colombiana. No va a quedarse callada y en el programa Sálvame aseguran que está preparando una buena respuesta.

Ortega Cano, mientras tanto, se ha escapado de Madrid para desconectar de la realidad. Allí se reencontrará con muchos rostros conocidos y con algunos compañeros, como por ejemplo con Fran Rivera. Este último también aprovechará la romería para romper con los problemas familiares.