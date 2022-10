José Ortega Cano cuenta lo que siempre ocultó de la madre real de Gloria Camila

José Ortega Cano no puede más. Y es que, desde luego, este año está siendo especialmente difícil para el extorero, ya que ha tenido que vivir situaciones muy complicadas. En primer lugar, tuvo que hacer frente a la segunda parte del documental de Rociíto, En el nombre de Rocío.

A raíz de su emisión, el exdiestro empezó a estar aún más en el ojo del huracán por todas las supuestas informaciones de él que estaban saliendo a la luz. En medio de este drama familiar, el viudo de 'La Jurado' también tuvo que lidiar con la grave crisis que había en su matrimonio con Ana María Aldón.

Una situación que, finalmente, ha acabado en divorcio, ya que la pareja no conseguía solucionar sus rencillas y poner remedio a sus diferencias. Pero, por si no tuviera suficientes problemas ya, ahora, José Ortega Cano tiene que hacer frente a un nuevo golpe.

| EP

Nuevo problema familiar en la vida de José Ortega Cano

Sin duda alguna, José Ortega Cano no está pasando por su mejor época, ya que, conforme transcurre el tiempo, va teniendo cada vez más problemas. Sobre todo, su inminente separación con su mujer es algo que le está quitando el sueño, pues ahora tiene que centrarse en preparar los trámites del divorcio y llegar a un acuerdo.

Lo más seguro es que el extorero no se imaginaba que, en este preciso momento, fuera a tener nuevos problemas familiares. Y es que hace tan solo unas horas ha saltado la noticia de que la madre biológica de Gloria Camila y José Fernando Ortega estaría pensando aparecer en televisión.

Según Diego Arrabal, desde Colombia habrían contactado con él y con otros medios españoles para ofrecerles una entrevista con la madre biológica de los jóvenes. "Se ponen en contacto conmigo. En un primer momento fue vía Whatsapp y después por otros medios, no quiero decir cuántos medios son, donde me ofrecen una entrevista con la madre biológica de Gloria Camila", explicó.

Tal y como apuntan, esta estaría dispuesta a explicar su historia, como ya lo hizo en su día la madre de Isa Pantoja. Es preciso recordar que los hijos de Ortega Cano fueron adoptados en 1999 por él y Rocío Jurado.

Además, el paparazzi aseguró que la madre biológica "hablaría abiertamente de todo". "A mí siempre el tema de madres biológicas de niños adoptados y sobre todo, qué casualidad que son siempre de personajes conocidos, siempre me ha parecido una asquerosidad hablando mal y pronto", opinaba.

Pero la verdadera pregunta es: ¿qué piensa al respecto el mismo Ortega Cano? La prensa le ha preguntado directamente al extorero, quien pronunciaba que "le parecía una cosa muy complicada".

Visiblemente incómodo y sobrepasado por la situación, el todavía marido de la diseñadora no quiso entrar más en detalle. "A ver de qué se trata el tema", era lo único que decía.

Por parte de la hija de José Ortega Cano, todavía no se ha pronunciado al respecto. Seguramente no lo hará porque recordemos que se ha tomado un descanso mediático por el bien de su salud mental. Desde luego, esta noticia no habrá sentado nada bien a ninguno de los miembros de esta polémica familia.

| Gtres

La separación de José Ortega Cano y Ana María Aldón

Aprovechando que José Ortega Cano reaparecía públicamente tras conocerse su próximo divorcio con Ana María Aldón, la prensa le quiso preguntar al respecto. Aunque el viudo de 'La más grande' no quiso articular ninguna palabra.

Por lo que aseguran desde El programa de Ana Rosa, ahora, tanto la gaditana como el exdiestro estarían intentando llegar a un acuerdo para evitar pasar por los juzgados. Según Antonio Rossi, entre ellos hay "cordialidad", por lo que no tendría que haber ningún inconveniente.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón